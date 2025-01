Un viaggio in Egitto si è trasformato in tragedia per la famiglia di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni originario di Tricesimo (Udine), che è morto a Marsa Alam a causa di complicazioni legate a un tumore cerebrale preesistente. La Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso, tramite un post su Facebook, ha confermato che il decesso è avvenuto a seguito di un’emorragia cerebrale aggravata da un’infezione da polmonite batterica che ha causato un arresto cardiaco.

>> >Tragedia durante l’Erasmus, studentessa italiana precipita dal balcone di casa: cosa è successo ad Anastasia, 23 anni

Secondo quanto riportato, Mattia era arrivato all’ospedale di Marsa Alam il 6 gennaio intorno alle 2:30 del mattino in condizioni disperate: “Il bambino è giunto completamente privo di conoscenza, clinicamente morto. Prima del ricovero soffriva di vomito ricorrente, forti mal di testa e convulsioni iniziate il giorno precedente”. Una Tac ha rivelato un’emorragia cerebrale provocata dal tumore, complicata dalla presenza di liquidi accumulati nella trachea. I medici hanno tentato diverse manovre di rianimazione e cercato di migliorare l’ossigenazione polmonare, ma ogni sforzo si è rivelato vano.





Mattia Cossettini, il bimbo morto a Mars Alam aveva un tumore al cervello

Il dramma è iniziato durante una gita in barca, quando Mattia ha accusato un breve svenimento seguito da un forte mal di testa. Tornato al resort, è stato visitato dal medico della struttura, il quale ha prescritto un ricostituente e riposo, senza ritenere necessari ulteriori accertamenti. Tuttavia, poche ore dopo, le condizioni del bambino sono precipitate con una nuova perdita di conoscenza.

Nonostante l’intervento dei paramedici e il trasporto al primo soccorso, il piccolo è deceduto. La famiglia ha espresso dubbi sull’efficacia delle cure ricevute: “Io posso solo dire che mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto… Questo è un ospedale per modo di dire, si è perso un bel po’ di tempo a intervenire”, ha dichiarato il padre, comprensibilmente scosso.

Mattia soffriva già di un tumore cerebrale, ma il peggioramento improvviso e le circostanze in cui si sono svolti i soccorsi sollevano interrogativi sull’adeguatezza delle strutture sanitarie locali. La famiglia, distrutta dal dolore, chiede chiarezza su quanto accaduto, mentre la comunità di Tricesimo si stringe intorno ai genitori in questo momento di profondo lutto. Questa vicenda, purtroppo, accende ancora una volta i riflettori sulla qualità dell’assistenza medica in alcune destinazioni turistiche, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione per la salute e la sicurezza dei viaggiatori.