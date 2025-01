Anastasia Sarro, una giovane di 23 anni originaria di Montemiletto, un piccolo comune in provincia di Avellino, è stata vittima di un grave incidente in Messico. La ragazza è caduta accidentalmente dal balcone del suo appartamento situato al secondo piano di una palazzina, precipitando da un’altezza di circa dieci metri. La giovane studentessa, laureata in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione presso il Politecnico di Torino, si trovava in Messico per approfondire i suoi studi grazie al programma Erasmus+.

La famiglia della ragazza, molto conosciuta nella sua città natale per l’attività dei genitori, entrambi medici stimati, è partita immediatamente per il Messico appena appresa la notizia. Al momento, i genitori sono al fianco della figlia e stanno collaborando con le autorità locali e i medici per cercare di trasferirla in Italia non appena le sue condizioni lo permetteranno.

Anastasia Sarro precipita dalla sua casa in Messico

L’incidente è avvenuto il 2 gennaio, mentre Anastasia si trovava sola nel suo appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe caduta dal balcone per cause ancora da chiarire. Subito dopo l’accaduto, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente e Anastasia è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Qui è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi ferite e delle fratture multiple riportate nella caduta. Nonostante la gravità della situazione, le sue condizioni attuali sono stabili e i medici ritengono che non sia in pericolo di vita.

Il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, si è immediatamente attivato per mantenere un canale di comunicazione con le autorità messicane e ottenere aggiornamenti sia sulle condizioni di salute della ragazza che sulle indagini in corso. Parallelamente, i genitori di Anastasia stanno cercando di organizzare il trasferimento della figlia in un ospedale italiano. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, Anastasia era sola in casa al momento della caduta, un dettaglio che rende più complessa la ricostruzione degli eventi.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, tutto sembra indicare che si sia trattato di un tragico incidente domestico. Tuttavia, gli investigatori stanno continuando a raccogliere elementi per escludere qualsiasi altra ipotesi. La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Montemiletto, dove Anastasia e la sua famiglia sono molto conosciute. Numerosi messaggi di solidarietà e incoraggiamento stanno arrivando ai genitori della giovane.