Dramma questa mattina sulla A6 Torino – Savona, un uomo di 47 anni è morto in un tragico incidente stradale. Il sinistro si è verificato all’altezza del casello di Fossano, in provincia di Cuneo, coinvolti un’autovettura e un camion che, per cause da accertare, si sono scontrati frontalmente. L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico, bloccando completamente la circolazione in direzione di Marene.

Da una prima ricostruzione sembra che l’autista, di nazionalità bulgara, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso l’altra corsia, travolgendo un’auto che stava sopraggiungendo in quel momento nella direzione opposta: a bordo, il 47enne che è morto sul colpo. Il camionista è rimasto ferito non gravemente ed è stato accompagnato all’ospedale di Cuneo.





Incidente sulla A6, camion centra auto: morto 47enne

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi. L’elisoccorso del 118 è atterrato nei pressi del luogo dello scontro, mentre i vigili del fuoco e la polizia stradale hanno lavorato alacremente per gestire la situazione.

La notizia della morte della persona coinvolta nell’incidente ha scosso profondamente la comunità locale. In momenti come questi, il dolore e la solidarietà si intrecciano, ricordandoci quanto sia fragile la vita e quanto sia importante prendersi cura gli uni degli altri.

La comunità si stringe attorno ai familiari della vittima, offrendo sostegno e vicinanza in un momento di così grande dolore. Si tratta dell’ennesimo morto sulle strade italiane, una strage che sembra ormai senza fine.