Terribile incidente stradale sulla A14. Per cause ancora da accertare un camion frigo si è incendiato in un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti. Il sinistro si è verificato alle prime luci dell’alba di martedì primo marzo, poco dopo le 6.30, lungo il tratto tra Faenza e Forlì dell’A14 Bologna-Taranto in direzione nord, tra Malmissole e Roncadello. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, che ha proceduto ai rilievi di legge.



A seguito della collisione, un autocarro si è trasformato in una palla di fuoco, con le fiamme che hanno attaccato altri tre mezzi. Tre feriti, fortunatamente non sono gravi e sono stati trasportati all’ospedale in ambulanza. L’incidente ha coinvolto in un tamponamento una bisarca, un camion che trasportava bobine d’alluminio e un camion frigo che trasportava ortaggi. Quest’ultimo nel tamponamento ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e durante le operazioni di spegnimento è stato necessario bloccare anche la corsia sud per i detriti e per la schiuma fuoriuscita per domare le fiamme.



Immediato l’arrivo dei soccorsi, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e personale di Autostrade per l’Italia. La densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, aveva fatto temere il peggio. L’incidente ha bloccato il flusso di mezzi diretto verso nord, con la necessaria chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli incidentati.







L’autostrada è stata chiusa tra i caselli di Cesena Nord e Faenza, con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Dopo alcune ore è stata riaperta la corsia di sorpasso, ma le ripercussioni proseguiranno nel corso della giornata anche per il ripristino della sede stradale.

Code si sono create in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Forlì e all’interno del tratto chiuso. Forti disagi anche sulla viabilità ordinaria, principalmente la via Emilia, intasata dal traffico proveniente dall’autostrada. Solo a fine mattina il traffico è tornato regolare.