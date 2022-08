Incendio nella villa di Alex Zanardi. L’ex pilota e atleta paralimpico senza pace: cosa è successo

Incendio nella villa di Alex Zanardi. Il campione ex pilota di Formula 1 rimasto gravemente ferito dopo un incidente in handbike nell’estate del 2020 potrebbe essere trasferito dalla sua abitazione di Noventa Padovana. A quanto pare l’incendio è scaturito dall’impianto fotovoltaico della casa e non ci sarebbero feriti.

Purtroppo però le fiamme potrebbero avere danneggiato i macchinari che assistono l’atleta paralimpico. Per questo si sta valutando in queste ore, dopo che l’incendio è stato domato, se trasferire Alex Zanardi in una struttura adeguata. L’ex campione aveva fatto ritorno a casa dopo un lungo ricovero in ospedale dove aveva lottato tra la vita e la morte.





Alex Zanardi, le ultime parole della moglie Daniela

La moglie Daniela Manni, durante un evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma, aveva fatto sapere: “Le battute d’arresto ci sono, il percorso di recupero è ancora lungo e non si possono fare previsioni”. “Ma Alex – ha aggiunto Daniela – dimostra ripetutamente di essere un vero combattente”.

Dopo il periodo trascorso in ospedale Alex Zanardi ha potuto passare lo scorso Natale a casa. Proprio nell’abitazione sono stati portati dei macchinari per consentirgli la riabilitazione. Ora, però, l’incendio potrebbe aver provocato dei danni a questi strumenti.

Era il 19 giugno 2020 quando Alex Zanardi si scontrò con la sua handbike con un camion durante una gara di beneficenza. Dopo un anno e mezzo in ospedale la splendida notizia del suo ritorno a casa. E quella frase che spesso amava ripetere ha trovato ancora compimento: “Quando senti che non ne puoi più, quando tutto ti dice che hai dato tutto, resisti ancora cinque secondi perché è così che si fa la differenza”.

