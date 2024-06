Impossibile dimenticare la terribile storia di Lorys Stival, il bimbo brutalmente ucciso ad appena 8 anni da sua madre Veronica Panarello. Il 29 novembre 2014 perse la vita a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. A distanza di quasi 10 anni, il padre Davide ha voluto scrivergli una lettera straziante in occasione di quello che sarebbe stato il 18esimo compleanno del figlio.

Per la morte di Lorys Stival, ucciso a 8 anni, la madre è stata condannata definitivamente nel 2019 a 30 anni di carcere. Stando a quanto ricostruito dalla magistratura, fu ammazzato da Veronica Panarello con l’ausilio di alcune fascette di plastica. L’omicidio avvenne all’interno della loro abitazione, ma il cadavere del povero bambino fu gettato in un canalone e ritrovato quindi lì. Ora il padre ha dunque diffuso questa lettera.

Leggi anche: “Come vive oggi”. La nuova vita di Veronica Panarello, 9 anni dopo la morte di Lorys Stival





Lorys Stival ucciso, il padre scrive una lettera nel giorno in cui avrebbe compiuto 18 anni

Quando fu interrogata, Veronica Panarello raccontò di aver accompagnato il figlio a scuola. Ma le telecamere fecero emergere un’altra verità e lei a quel punto fornì diverse versioni. Non ha mai confessato di aver commesso il delitto. Lorys Stival è stato ucciso quindi quasi 10 anni fa e oggi sarebbe maggiorenne. Il papà ha esordito così nella lettera, resa nota da La Sicilia: “Ciao Loris, oggi saresti diventato maggiorenne, un’età importante, tanto desiderata da piccoli, un traguardo per tante nuove cose, come la patente, l’auto…ma, purtroppo, posso solamente pensarlo e immaginarlo“.

Poi Davide Stival ha aggiunto nella missiva: “Il mio pensiero è sempre vivo anche se lo so che non ci sei più, ma voglio ricordarti sempre con il tuo sorriso di quando giocavamo insieme. In questo tuo giorno di compleanno, io insieme al tuo fratellino ci soffermeremo a guardare il cielo così da poter vedere brillare tutte le stelle e dico tutte, perché ne sono certo che da lassù starai festeggiando insieme ai tuoi amici angeli. Tra una lacrima e un sorriso. Buon compleanno Loris“.

Il 17 ottobre scorso Veronica Panarello ha subito dalla corte di appello di Catania anche una condanna a 2 anni per il reato di calunnia e diffamazione verso il suocero Andrea Stival.