Tutti ricorderete sicuramente la terribile vicenda legata alla morte violenta di Lorys Stival, deceduto il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina (Ragusa). Ad ucciderlo era stata sua madre Veronica Panarello, condannata definitivamente a 30 anni di reclusione. Ora si è saputo cosa fa oggi la donna a quasi nove anni di distanza dall’atto criminale. Lei è stata ritenuta colpevole in tutti e tre i gradi di giudizio, con la sentenza della Cassazione che ha chiuso la vicenda giudiziaria.

In tanti si sono chiesti di Veronica Panarello e cosa fa oggi, mentre si trova rinchiusa nel carcere di Torino per scontare la sua pena. Il figlio ammazzato aveva solamente 8 anni al momento dell’assassinio e la sua scomparsa colpì profondamente tutta l’opinione pubblica italiana all’epoca dei fatti. Adesso, grazie al sito Fanpage, si è fatto il punto della situazione sulla 35enne e si è scoperto anche il suo rapporto con l’ex marito Davide Stival.

Veronica Panarello, cosa fa oggi a quasi 9 anni dall’omicidio del figlio Lorys

Parlando del suo legame con l’ex coniuge, possiamo subito dire che Veronica Panarello non ne ha completamente. A breve vi diremo cosa fa oggi l’omicida del piccolo Lorys, ma intanto possiamo subito anticiparvi che con Davide Stival non ci sono contatti e c’è stata la separazione. Inoltre, lui si è anche costituito come parte civile nel processo contro la donna e ha avuto il risarcimento. Lei non ha più nemmeno la potestà genitoriale sul fratello di Lorys, che è cresciuto solo dal papà in Sicilia.

Panarello è dietro le sbarre dal 21 dicembre del 2014 e attualmente studia come assistente socio-sanitaria. Vorrebbe diventare a tutti gli effetti un’operatrice nel campo della sanità per riuscire a trovarsi un impiego lavorativo, quando avrà scontato i 30 anni di carcere. Anche se potrebbe uscire prima di prigione, grazie alla buona condotta che potrebbe toglierle qualche anno. Recentemente era stata condannata anche per il reato di calunnia.

Il 18 ottobre scorso ha avuto una condanna per calunnia nei confronti del suocero Andrea Stival. Lo aveva accusato di essere al suo fianco, il giorno dell’omicidio di Loris: “Giusto che io paghi e sono in carcere. Però è anche giusto che paghi chi quella mattina era con me. Lui era con me e c’erano due persone che lo avevano salutato. Perché non è stata mai analizzata questa cosa?”. Cosa che non è mai stata confermata dai fatti.