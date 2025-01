Una storia molto triste ha avuto come protagonista un uomo di nome Renato, scomparso improvvisamente nel nulla insieme al suo adorato cane, un meticcio nero che si chiamava Fiorino. Era stato il fratello ad allarmarsi per la sua sparizione, ma mai avrebbe immaginato che ci fosse l’epilogo peggiore. Infatti, è stato trovato morto proprio assieme al suo animale a quattro zampe.

Questo l’appello che aveva fatto sui social il fratello di Renato, quando non aveva più saputo nulla di lui: “Uscito di casa con la sola auto, né documenti né denaro. Con lui ha portato Fiorino, il suo cane, aiutateci a ritrovarli”. Poi aveva fatto la descrizione della persona scomparsa: “Renato è alto 1.70 circa, capelli bianchi corti e lisci, porta gli occhiali e al momento dell’allontanamento indossava un paio di pantaloni di cotone marroni chiari e un giubbotto blu lungo”.

Renato scomparso all’improvviso col suo cane: trovati morti entrambi

Poi il fratello di Renato Canonico aveva aggiunto: “Si è allontanato a bordo di una Toyota Yaris Hybrid 1000 di colore bianco, targata FA 510YH. Con lui c’era anche Fiorino, un cane meticcio a pelo corto nero con chiazze bianche, malato”. Era sparito dal quartiere di Roma della Bufalotta, ma il suo corpo e la carcassa del cane sono stati rinvenuti in un’area industriale dismessa a Montepulciano (Siena), non lontano dall’area di servizio dell’autostrada A1.

L’uomo, che aveva 67 anni, è stato trovato privo di vita il 24 gennaio, il giorno successivo alla scomparsa, anche se maggiori dettagli sono arrivati proprio in queste ore. A scoprire il suo cadavere e quello del cane una guardia giurata, che ha poi lanciato l’allarme. Sul corpo del signor Renato, come scritto dal sito RomaToday, c’erano delle ferite, quindi è giallo su cosa è successo. Sarà solamente l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Distrutto dal dolore il fratello della vittima, che ha scritto: “Sentiamo la vicinanza di tutti voi. Non ci dicono nulla finché non finiscono le indagini i carabinieri. Renato si doveva trasferire a Roma dove ci sono i figli e l’ex moglie. Vogliamo risposte”.