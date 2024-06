Un terribile incidente stradale si è verificato nella prima mattina di oggi a Palaia, in provincia di Pisa. Lo schianto intorno alle 7.30 sulla Strada Provinciale delle Colline per Legoli. Per cause ancora da accertare, due mezzi si sono scontrati frontalmente: si tratta di un’utilitaria ed un tir. Dopo l’incidente si è propagato un incendio che ha interessato la motrice del camion, prontamente estinto con liquido schiumogeno da parte dei vigili dei fuochi.

Racconta La Nazione: “Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori del 118. Per l’uomo alla guida dell’auto, le cui ferite sono subito apparse gravi, è intervenuto l’elisoccorso Pegaso, con il trasporto all’ospedale Cisanello di Pisa. Illeso l’autista del camion, che è uscito dal mezzo prima che quest’ultimo prendesse fuoco. Un’alta colonna di fumo si è levata dalla zona”.





Palaia, frontale tra auto e tir: illesa bimba di un anno

A quanto si apprende il tir si stava dirigendo al centro di stoccaggio dei rifiuti mentre l’auto viaggiava in direzione contraria. L’impatto è avvenuto all’altezza di una semicurva, dove la visibilità non è ottimale. Sono state le persone in transito ad avvisare subito i soccorsi impedendo il peggio.

A bordo dell’auto viaggiava anche una bimba di uno che si trovava sul sedile posteriore, rimasta miracolosamente illesa. La dinamica è in corso di valutazione da parte della polizia municipale. “Sul posto anche i carabinieri mentre ed alcune ditte specializzate”, spiega il Tirreno.

E continua: “Compresa l’Agenzia regionale per la protezione ambientale regionale (Arpat) per eventuali contaminazioni della zona e per la rimozione dei mezzi. E fino ad allora, via delle Colline per Legoli era rimasta chiusa alla circolazione dei veicoli”.