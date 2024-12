Terrore stamani, 2 dicembre, sull’autostrada A1. Per cause ancora da accertare un’automobile è stata travolta e schiacciata da due mezzi pesanti. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori, un cumulo di lamiere e pezzi di vetri disseminati su tutta la carreggiata. Lo schianto è avvenuto iorno alle ore 11:30, al km 511, non troppo distante dal casello di Caserta Sud direzione Marcianise.

Ancora da capire la dinamica ma da una prima ricostruzione arrivata grazie alle testimonianze raccolte sembra che un tir avrebbe tamponato una vettura con a bordo quattro persone, la quale, spinta dalla forza del mezzo pesante, ha finito la sua corsa sotto un altro camion che la precedeva.





Caserta, incidente sulla A1: auto travolta e schiacchiata da tir

Per puro miracolo non ci sono state vittime, ma solo due feriti. Sul posto diverse ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco che ha lavorato per ora per liberare le persone intrappolate. Non si è trattato del solo incidente sull’autostrada A1 oggi. Stamani, poco dopo le 7, un sinistro si è verificato tra i caselli di Colleferro e Valmontone (km 587) a sud della Capitale, verso Roma.

Un maxi tamponamento, per fortuna senza conseguenze, che ha portato sul luogo dell’incidente i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della 5° direzione di tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Polstrada a lavoro per accertare la dinamica del sinistro. Per consentire l’intervento dei conservatori è stato necessario deviare il traffico su una sola corsia con code arrivate sino a dieci chilometri e uscita consigliata al casello di Anagni. Alle 8:30, come informano da Autostrade, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 587 con il traffico riaperto su tutte le corsie e code in diminuzione.

