Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9:30, lungo la strada statale 693, nota anche come la strada a scorrimento veloce del Gargano (statale “dei Laghi di Lesina e Varano”), nei pressi di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, Puglia. La vittima è un giovane di 23 anni, originario del napoletano, che ha perso la vita nello scontro. Era alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente.

Nell’impatto, avvenuto frontalmente tra un tir e una Fiat Panda, anche l’autista del mezzo pesante è rimasto ferito. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese pubbliche le generalità della giovane vittima.

Drammatico scontro frontale tra auto e camion: morto un 23enne

La strada statale 693, purtroppo, è stata spesso teatro di gravi incidenti in passato, alcuni dei quali si sono rivelati fatali. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le squadre dell’Anas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e i sanitari del 118. Le operazioni hanno riguardato il soccorso dei feriti, la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Per consentire i rilievi da parte delle autorità competenti e le operazioni di ripristino della carreggiata, la strada è stata chiusa al traffico. La circolazione è stata deviata temporaneamente su percorsi alternativi lungo la viabilità locale.

L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza della guida responsabile, invitando tutti gli utenti della strada a evitare distrazioni e a rispettare le norme di sicurezza. Come ricordato sul sito ufficiale della società: “Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it)”.

La società sottolinea inoltre che è possibile monitorare l’evoluzione del traffico in tempo reale tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente sugli store digitali per smartphone e tablet. Per eventuali segnalazioni o richieste di supporto, il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde 800.841.148.