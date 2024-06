Una serata di festa si è trasformata in una tragedia: per cause ancora da accertare un uomo di 38 anni è precipitato da una giostra riportando ferite gravissime. È successo a Frosinone, poco dopo le 22, vicino alla chiesa del Sacro Cuore dove si stava svolgendo la festa del santo patrono. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza, i carabinieri e la polizia locale.

Posti i sigilli alla giostra e avviati tutti gli accertamenti del caso per fare luce sull’accaduto. A fare una ricostruzione prova il quotidiano il Messaggero che scrive come: “Le condizioni dell’uomo sono molto serie, la prognosi è riservata. Sul posto i carabinieri e gli agenti di polizia che hanno provveduto a raccogliere le prime testimonianze e transennare l’area”.





Frosinone, cade da una giostra: 38enne in coma

“Sempre da informazioni trapelate sembra che l’uomo seduto su un seggiolino si sia sporto troppo dai cosiddetti “seggiolini volanti” per prendere il pennacchio e abbia perso l’equilibrio rovinando per terra”. Purtroppo l’eliambulanza che doveva partire da Latina non era disponibile e i medici hanno deciso di trasportarlo presso l’ospedale Spaziani.

La prognosi resta riservata. Non è la prima volta che fatti del genere si verificano. Un anno fa una ragazza di soli 14 anni era stata scaraventata via dalla giostra colpendo violentemente alcune strutture in metallo. Era successo a San Pietro in Bevagna, a Manduria in provincia di Taranto.

Subito dopo l’accaduto, un medico che si trovava fortuitamente in quella zona aveva subito effettuato le prime manovre di rianimazione. Le sue condizioni erano sembrate subito gravi. La ragazza aveva riportato tre traumi: cranico commotivo, facciale e toracico