“Hai vinto tu”. Grande suspense ieri sera per la proclamazione del vincitore della prima edizione dell’Acchiappatalenti, il talent show di Rai Uno in onda dal 10 maggio scorso. La finale ha tenuto il pubblico davanti agli schermi fino a tardi e ha riservato un finale a sorpresa che ha smentito i pronostici fatti alla vigilia. Un risultato che ha diviso il pubblico sui social

Milly Carlucci ha gridato il nome e lo studio è “esploso” in una festa di luci e colori. I finalisti erano Mara Maionchi con le Black Widow e Gina De Boer; Teo Mammucari con Matteo Del Campo e Denis Zhygalstov; Sabrina Salerno con gli Immortals e la drag queen Ruby Sinclair; Wanda Nara con Antonio Vaglica e le Sensual Ladies; e Francesco Paolantoni con Ben Palumbo e Aikawa Yousuke.

L’Acchiappatalenti, finale a sorpresa. Milly Carlucci spiazza tutti

Ad alzare il trofeo de “L’Acchiappatalenti” è stata Mara Maionchi con le Black Widow e Gina De Boer. Le Black Widow hanno dato vita a un’esibizione davvero eccezionale, tutta basata sulla forza del collettivo. Una coreografia con le mani quasi ipnotica, che ha “stregato” il pubblico a casa e la giuria. Per loro tantissimi complimenti da parte della giuria composta Simona Ventura. Francesco Facchinetti da Flavio Insinna. Quest’ultimo ha rimarcato che per ottenere un risultato come quello sono necessarie ore di allenamento.

Tanti apprezzamenti anche per Gina De Boer, la travolgente cantante rock olandese che canta in italiano. La donna ha raccontato di aver imparato la nostra lingua grazie all’amore: il suo compagno infatti era un uomo italiano, morto di recente a causa di un tumore ai polmoni. la sua storia ha commosso il pubblico.

Mara Maionchi ha avuto la meglio su Wanda Nara. La moglie del calciatore Mauro Icardi ed ex concorrente di Ballando con le Stelle si è dovuta accontentare del secondo posto. In finale Wanda Nara accompagnava le Sensual Ladies, il gruppo di ballerine capitanato da Carolyn Smith. Si tratta di un progetto che riunisce alcune donne che stanno lottando contro il tumore. Erano le grandi favorite. Da loro è arrivato un grandissimo messaggio di forza. Sicuramente sono le vincitrici morali.

Dopo la proclamazione del vincitore, Milly Carlucci ha ringraziato tutti. Non si è capito però ancora se l’Acchiappatalenti tornerà anche il prossimo anno. Lo show ha fatto registrare ascolti molto più bassi rispetto alle aspettative. Ma non è detto che possa essere riproposto con qualche aggiustamento.