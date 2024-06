“Adesso mi hai rotto il c***”. L’Acchiappatalenti, Mara Maionchi in lacrime nel programma di Milly Carlucci. La famosa discografica, nelle scorse settimane in una bufera su alcune parole di Tiziano Ferro, si è lasciata andare durante la finale ed è scoppiata a piangere. Un fatto rarissimo, visto che Mara Maionchi di solito è ruvida, burbera, simpatica, ma difficilmente la si vede turbata.

Eppure, durante la finalissima de L’Acchiappatalenti, dopo una brutta lite tra la donna e Teo Mammucari, che si conferma uno dei più polemici e ironici allo stesso tempo della televisione, ultimamente, le cose sono degenerate. Ma cosa è successo? Mara, che aveva puntato tutto sul gruppo di danza femminile “Black Widow”, ha voluto prendere parte ad una coreografia con loro. Ma qualcosa è andato storto e sono arrivate le critiche feroci di Mammuccari.





“Mi hai rotto il c***”. L’Acchiappatalenti, Mara Maionchi in lacrime

La donna allora si è scusata ed è scoppiata in lacrime: “Vorrei dire subito una cosa, io ho sbagliato, è colpa mia, loro hanno fatto tutto giusto. Mi dispiace. Scusate”. Teo ci fa giù con l’ironia e dice allora: “Io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Oggi lei (Maionchi, ndr) è stata ferma per tutto il tempo e solo per un secondo ha mosso la testa. Questo è un 4 pulito“.

Emozionati a dir poco, gli altri giudici: Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, per la cattiveria gratuita del comico romano. Mara Maionchi allora ribatte e stavolta risponde per le rime: “We, adesso piantala perché mi hai rotto le balle. Io parlo, io sono qui con loro, con queste ragazze. E che ca**o… E allora, dai, è tutto il giorno che rompe le balle”.

A questo punto Teo Mammucari resta in silenzio e Mara continua: “Mi sono emozionata perché mi dispiace per loro (le Black Widow, ndr) che ho sbagliato”. A quel punto sia i giurati che la padrona di casa Milly Carlucci le hanno fatto capire che non era andata poi così male, lei in fondo non è una ballerina. E neanche a dirlo, tutti gli hanno dato voti altissimi: un bel 9 da tutti i fronti, per un totale clamoroso di 27 punti.

