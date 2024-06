Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la puntata finale de L’acchiappatalenti, il discusso talent show condotto da Milly Carlucci. La prima edizione del programma è stata vinta da Mara Maionchi. La puntata ha regalato tante emozioni al pubblico, nonostante le critiche ricevute in questi mesi dalla trasmissione. Una puntata davvero incredibile: durante lo show infatti è successo qualcosa del tutto inaspettato che sta facendo molto discutere anche in queste ore.

Stop a sorpresa della finale del L’acchiappatalenti ieri sera su Rai Uno. Milly Carlucci ha dovuto interrompere il programma mentre la gara era in pieno svolgimento e il pubblico stava votando da casa per il vincitore. Per alcuni minuti i concorrenti in gara non si sono potuti più esibire. Tutto fermo. Una scena che non si era mai vista prima in televisione. Anche il pubblico in studio si è dovuto adeguare a quello che stava succedendo.

Leggi anche: “Non credo ci sarà”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci con i nuovi nomi





L’Acchiappatalenti, Milly Carlucci costretta a interrompere la finale

Tutti col fiato sospeso ieri all’Acchiapaptalenti, non solo per i talenti che si stavano sfidando sul palcoscenico. A un certo punto il programma si è interrotto per dare spazio alla telecronaca in diretta della finale dei 100 metri dei Campionati europei di atletica leggera in svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma, che si è conclusa poi con un podio italiano: medaglia d’oro a Marcel Jacobs e medaglia d’argento a Chituru Ali.

Dallo studio tutti a fare il tifo scatenato per gli atleti italiani che scattavano dai blocchi di partenza. E poi una esplosione di gioia. “Allora rientriamo qui – ha detto Milly Carlucci riprendendo la parola dopo la telecronaca di Franco Bragagna – che grande gara, una doppietta italiana, campione d’Europa e vice campione, grandioso, qui c’è stato un urlo meraviglioso”.

A quel punto è partito il coro “Italia, Italia”, da parte di tutto il pubblico a cui si è aggiunta anche Mara Maionchi, mentre Francesco Paolantoni ha cominciato a correre per la gioia nello studio e Teo Mammuccari applaudiva. “Bellissimo, bellissimo – ha continuato Milly -. Complimenti a Marcel Jacobs e a Chituru Ali. Complimenti a Franco Bragagna per le sue telecronace sempre meravigliosamente partecipate”.

Questo momento sembra essere piaciuto molto al pubblico di casa. Tanti i commenti sui social network. I più grandi di età hanno ricordato un momento simile vissuto tanti anni fa, in occasione delle gare di un altro campione italiano, che quando gareggiava faceva fermare letteralmente tutta l’Italia: il grande Alberto Tomba.