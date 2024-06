È morta Fabiola Prosperini, la 44enne, madre di tre figli, finita in acqua l’8 giugno con la macchina a bordo della quale stava uscendo dal porticciolo turistico di Lavagna, in provincia di Genova. Da quel giorno, la donna si trovava ricoverata all’ospedale dove era arrivata in condizioni disperate dopo essere rimasta sott’acqua, insieme al figlio di sei anni, per quasi dieci minuti. La famiglia di Milano aveva trascorso una giornata in gommone, poi la tragedia.

Saliti in auto, per motivi ancora da accertare, il marito della donna ha ingranato la retromarcia e l’auto, dopo aver divelto una colonnina della banchina del porto ligure, è finita in acqua. Mentre il conducente e due figli di 13 e 16 erano riusciti ad emergere con l’aiuto di un sommozzatore del porto, la donna e il figlio più piccolo sono rimasti sotto l’acqua.

Morta la donna precipitata con l’auto in mare nel porto di Lavagna

La donna e il bambino sono stati recuperati dai sommozzatori giunti sul posto dopo la chiamata di emergenza, e trasportarti d’urgenza in ospedale. Sul posto era intervenuta anche la capitaneria di porto.

L’auto della famiglia era stata poi ripescata il giorno dopo e la procura di Genova aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose ma adesso l’ipotesi di reato si è aggravata. Il pubblico ministero Sabrina Monteverde ha disposto accertamenti sulla macchina, un veicolo con cambio automatico, per capire se si sia trattato di un guasto dell’auto o di un fatale errore umano.

Ora il corpo della 44enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come detto, l’auto stava compiendo manovra, ha avuto un’improvvisa accelerata e dopo aver abbattuto una colonnina di servizi e una bitta, era precipitata in acqua.