Attimi di terrore sul volo Milano-Napoli operato da Easyjet. L’aereo infatti è stato colpito da un fulmine e in accordo con le torri di controllo è stato dirottato su Bari. A parte la grande paura per i novanta passeggeri, non si registrano ferito: tutti illesi dopo l’atterraggio d’emergenza. Il veivolo, decollato da Milano, sarebbe dovuto atterrare in serata all’aeroporto di Napoli Capodichino.

Poi d’un tratto il fulmine che ha compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza dopo aver danneggiato l’ala. A quel punto il comandante, in accordo con le torri di controllo, ha scelto l’aeroporto di Bari per l’atterraggio d’emergenza. L’atterraggio è andato a buon fine e nessuno, tra passeggeri – trasferiti a Napoli via terra – ed equipaggio, si è fatto male. Da quello che riportano gli esperti, questa sarebbe la prima volta in 15 anni che un fulmine colpisce un velivolo in volo.

Come dicevamo, l’aereo è comunque atterrato in sicurezza nonostante a bordo ci fossero stati momenti di panico, gestiti dal personale addetto. Una vicenda che ricorda per certi versi l’atterraggio di emergenza a Bari dell’Airbus A319 di Volotea in volo da Mykonos verso Napoli di giugno scorso. In questo caso però nessun fulmine, il mezzo ha avuto un’avaria al motore numero uno mentre sorvolava il mar Ionio.

A quel puntoi piloti hanno deciso di dirottare l’aereo sulla pista dello scalo Karol Wojtyla intorno alle 9,20 di martedì 14 giugno. Anche in questo caso, i 129 passeggeri a bordo non hanno riportato ferite e le operazioni si sono svolte secondo le procedure. Alcuni voli in partenza avrebbero riportato solo un leggero ritardo, come riferiscono le autorità.

🔴 ULTIM'ORA – È stato costretto a un atterraggio d'emergenza il volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli https://t.co/MBkwmthECR — Fanpage.it (@fanpage) September 25, 2022

Il volo era partito dall’isola greca alle 9,49 ora locale (le 8,49 in Italia) e una volta raggiunte le coste pugliesi a sud di Otranto ha deviato la sua rotta verso Bari. I piloti avrebbero dovuto spegnere il motore per proseguire la discesa verso l’aeroporto di Palese, dove il jet è arrivato alle 10,25. Tutto è bene ciò che finisce bene.

