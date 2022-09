Dramma sulla regionale, Giuseppe non ha avuto scampo: la sua auto è finita in un canale

Incidente mortale a Udine nella giornata di ieri, sabato 24 settembre. È successo tutto nel pomeriggio, intorno alle 15 e 30 sulla strada regionale 353 tra Muzzana del Turgnano e Castions di Strada. Improvvisamente la Fiat Croma sulla quale viaggiava Giuseppe Ciocca è uscita di strada ed è finita in un canale.

Per il 59enne, operaio e sposato, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’automobile è andata a sbattere violentemente contro un pilone di cemento che sostiene un ponticello di accesso a un fondo privato. L’impatto è stato tremendo, come si può vedere dai danni riportati dalla macchina.





La dinamica dell’incidente

È molto probabile che a provocare il sinistro sia stato un malore dell’uomo. Dopo essere uscita di strada la macchina si è capovolta ed è finita con le ruote all’aria. I vetri e il lunotto sono letteralmente esplosi e l’automobile si è accartocciata su sé stessa.

Giuseppe Ciocca stava viaggiando da solo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso regionale e un’autoambulanza, entrambi allertati dal Sores. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con gli operatori sanitari del soccorso del Friuli Venezia Giulia.

Per poter recuperare il veicolo i vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogrù. Il traffico sulla strada è stato interrotto nel tratto interessato dall’incidente.

