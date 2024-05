“Arrestato il marito”. Siu, l’influencer in pericolo di vita: svolta nelle indagini. C’è qualcosa di davvero molto oscuro sulla ricostruzione che il marito della donna di Biella, ora in prognosi riservata all’ospedale di Novara, ha dichiarato agli inquirenti. Il dramma circa una settimana fa, quando l’uomo di 30 anni, Johnatan Maldonato, chiama il 118 e dice che la moglie è caduta. Soukaina El Basri, madre di due figlie avute con l’uomo, viene portata d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono critiche.

Le forze dell’ordine però fanno fatica a credere alla ricostruzione del marito e ieri, la procuratrice Teresa Angela Camelio, lo iscrive al registro degli indagati e la sera dello stesso giorno lo fa arrestare. L’uomo cambia versione: “Lei era depressa. Ha cercato di togliersi la vita. Quando mi sono accorto che era ferita ho chiamato il 118”, dice agli uomini della squadra mobile di Biella.





Ma la procuratrice non gli crede: “L’ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo – spiega Camelio – non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto. Abbiamo già dato incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità della ferita con un’arma bianca”. Secondo il magistrato l’influencer potrebbe essere stata colpita da un oggetto appuntito “capace di penetrare in profondità fino a colpire gli organi vitali e provocare l’emorragia potenzialmente mortale”.

Sembra inoltre che le forze dell’ordine abbiano già trovato l’arma in questione e sia stata prontamente sequestrata dalla casa dei due. Si scopre poi che Soukaina El Basri aveva già tempo fa denunciato il marito: Johnatan Maldonato infatti è stato ritrovato dalla magistrata di Biella nell’elenco degli indagati per reati da Codice rosso.

“Non ce la faceva più voleva divorziare ma lui la ricattava perché hanno due figlie”, racconta un’amica a Repubblica. Non solo, anche Maldonato aveva parlato con un avvocato divorzista chiedendo informazioni. Da allora è passato un anno, tuttavia non si è ancora capito se la donna avesse già spiegato all’uomo che voleva andarsene. I vicini, fanno sapere i cronisti sul posto, avevano sentito delle urla provenire dell’appartamento dei due.

