Quando la bellezza è un affare di famiglia. Lo sa bene Yolanda van der Herik, imprenditrice, blogger, personaggio televisivo ed ex modella statunitense d’origine olandese, nota per aver partecipato per quattro stagioni al reality show The Real Housewives of Beverly Hills.

La fortuna arriva quando lo stilista Frans Molenaar le chiede di rimpiazzare una delle sue modelle per uno show durante la quale viene scoperta da Eileen Ford e ha la possibilità di firmare un contratto con Ford Models. Yolanda diventa una modella di successo e sfila a Parigi, Milano, Sydney, Cape Town, Tokyo, New York, Los Angeles e Hamburg.

Yolanda Hadid, chi è la mamma di Gigi e Bella Hadid

Continua la sua carriera da modella per 15 anni, dopodiché decide di sistemarsi e avere una famiglia. Nel 1994, van den Herik si trasferisce a Los Angeles dopo aver incontrato e sposato Mohamed Hadid, dal quale ha avuto due figlie, anche loro modelle, le bellissime Gigi e Bella Hadid.





Yolanda van den Herik è nata l’11 gennaio 1964 a Papendrecht, nei Paesi Bassi. Alta, bionda, fisico statuario, da lei le sue figlie hanno preso la bellezza e l’eleganza, caratteristiche che hanno permesso loro di diventare due delle modelle più richieste. Dopo aver ricorso alla chirurgia estetica, Yolanda Hadid ha deciso di ritornare al naturale.

“Un corpo finalmente tornato all’originale 1964. Vivere in un fisico libero da protesi mammarie, filler, botox, estensioni e tutte le cazzate che pensavo mi servissero per stare al passo con la società ha condizionato il mio pensiero su come dovrebbe apparire una donna sexy. Fino a quando la tossicità di questi prodotti non mi ha quasi ucciso”, ha scritto in un post su Instagram. E a 57 anni è ancora bellissima. Oggi ancora di più.