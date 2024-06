“Vanno a vivere insieme”. Belen Rodriguez la svolta inaspettata: la decisione arriva all’improvviso. Si sa, in questi ultimi mesi abbiamo parlato spesso di Chiara Ferragni e Fedez, ma non molto di Belen. La bella showgirl argentina, dopo la fine del secondo “matrimonio” con Stefano De Martino, sembra essere molto provata a livello di relazioni. La donna per un po’ non è riuscita a trovare un rapporto stabile: l’ultimo che ricordiamo, in ordine di importanza è quello con Elio Lorenzoni.

Le cose con lui sono terminate perché, sembra, l’uomo non sarebbe andato per niente d’accordo con la madre di Belen, Veronica. Ora però la Rodriguez sembra aver trovato una sua stabilità con un uomo che sembra darle quello che vuole. Ed anche mamma Veronica Cozzani sembra apprezzare questo nuovo fidanzato tanto che avrebbe anche visto di Nuon occhio l’imminente convivenza dei due. Ma di chi parliamo?





L’uomo in questione si chiama Angelo Edoardo ed una persona molto lontano dal mondo dello showbiz e del gossip. È un professionista e fa l’ingegnere. È di originare siciliana e la cosa avrebbe fatto impazzire sia la mamma che la figlia. Non solo, sembra che Angelo avrebbe già atto conoscenza con tutti, fratello e sorella, padre e madre e sembra che tutti l’abbiano accettato di buon grado in casa.

E mentre con Lorenzoni gli stili di vita non erano conciliabili con lui le cose andrebbero alla grande. Sembra poi che l’ingegnere siciliano sia riuscita a conquistarla un pezzettino alla volta, con tanta delicatezza e dolcezza. Ma che fa per vivere? L’uomo è un “esperto di tecnologie pulite e sostenibili con background da ingegnere con esperienza nel settore energetico”, fanno sapere i soliti beninformati.

Poi lo scoop di Chi, che pizzica i due innamorati mentre si recano verso la nuova casa di Belen che è in costruzione. “Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!”, aveva detto l’argentina poco tempo fa. Ma la vera domanda è: andranno a convivere? Quasi tutti pensano di sì.

