Già si preannuncia un’estate piena di gossip quella del 2024 e l’ultimo, lanciato dal settimanale Chi, arriva da Napoli. Uno dei protagonisti è Tony Effe, il rapper che solo pochi giorni fa era dato vicinissimo a Chiara Ferragni. Molti avevano scovato indizi su questo nuovo, presunto flirt dell’’influencer, fresca di separazione da Fedez. La stessa maglia indossata e la cena insieme a Milano, tutte informazioni che avevano indotto a parlare di ripicca verso Fedez, visto che tra i due rapper non scorre buon sangue.

L’ultimo screzio tra i due è riconducibile alla proposta di collaborazione che Fedez avrebbe avanzato al fondatore della Dark Polo Gang senza però trovare disponibilità dall’altra parte. Questo avrebbe suscitato delle tensioni che si sono poi trasformate in frecciate social. E poi Chiara Ferragni ha iniziato a condividere storie con le canzoni del ‘rivale’ dell’ex, prima di indossare la stessa maglietta.

Tony Effe, altro che Chiara Ferragni: beccato con lei

Se ne è parlato per giorni ma poi come spesso accade questa (presunta) relazione è stata archiviata come una bella amicizia. Tanto più adesso che Tony Effe è stato pizzicato con un’altra bellissima e famosa: Giulia De Lellis. Anche lei è di nuovo single dopo la fine della storia con Giano Del Bufalo e pare abbia trascorso una lunga notte con il rapper.

I due sono stati avvistati insieme a Napoli. “Una lunga notte cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all’alba” racconta il magazine allegando alcuni scatti dei due insieme tra cui – si legge – “la sintonia appare evidente tra sorrisi complici soprattutto di Giulia, molto sexy in pantaloni cargo e minitop che le copre appena il seno”.

Poi, alle 2 del mattino, Giulia De Lellis e Tony Effe si sono allontanati dal locale. “È nata una nuova coppia?”, ci si chiede nell’articolo dedicato a questa bomba di gossip estiva. Non è dato da saperlo con certezza ma tutto può essere. E l’estate è appena iniziata…