“Nuova vita, Fortuna“. Così il cantante da poco diventato papà ha scritto sul video che lo vede uscire dall’ospedale con la figlia appena nata. In sottofondo si sentono le note del suo singolo, Mediterraneo, tratto dall’album Buona Fortuna, che il cantante italiano ha dedicato proprio a sua figlia. Fortuna è nata mercoledì 19 giugno e sul profilo Instagram del cantante è stata pubblicata una foto che ritrae la sua mano, che sostiene quella della compagna Chiara Sturdà e infine, quella della figlia.

“La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore”, aveva scritto il cantante. L’annuncio della nascita è stato commentato da nomi noti dello spettacolo e della musica italiana, con messaggi di affetto e congratulazioni per l’inizio di questa nuova avventura, quella da papà. “Il peso più prezioso che si possa portare, auguri auguri auguri”, “Fortuna Marie il destino ti ha donato un papà meraviglioso”, “Il caso di dire buona fortuna principessa Fortuna Marie”, si legge tra i commenti.

“È nata Fortuna”. Il cantante di Sanremo papà per la prima volta: tutti gli amici vip in festa





Ermal Meta, il primo video con la figlia Fortuna Marie

“Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura. Mi figlia si chiamerà Fortuna Marie, un nome importante, ma rappresenta proprio questo per me e sua madre. A lei ho dedicato il mio album che si intitola Buona Fortuna: Non potevo fare diversamente perché ho scoperto che sarei diventato papà quando stavo lavorando al disco”, aveva spiegato Ermal Meta in una intervista rilasciata a Verissimo.

Ermal Meta aveva parlato anche dell’amore per la compagna: “Anche Chiara è felicissima. Lei mi ha fatto capire cos’è l’amore, che non è guardarsi negli occhi, ma guardare lo stesso orizzonte, a volte tenendosi per mano, altre volte semplicemente percependo che l’altra persona è vicina a te”.

Purtroppo in questi giorni di gioia il cantante ha subito un furto in casa. Su Instagram, il noto cantautore ha condiviso con i suoi follower l’accaduto, mostrando la porta-finestra della sua casa distrutta dai malviventi. Ermal Meta ha raccontato con amarezza ma anche con un tocco di ironia l’accaduto: “Mi hanno spaccato la porta, alla fine, per rubare solo una collanina”.