Enzo Miccio, celebre wedding planner italiano, sta attraversando un momento di profondo dolore per la scomparsa del suo ex compagno. La notizia è stata condivisa dallo stesso Miccio attraverso un toccante messaggio sui social media, in cui ha espresso il suo struggimento per la perdita: “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare”.

Ancora Enzo Miccio sui social: “Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre”. Laurent Miralles, chirurgo francese specializzato in medicina estetica, aveva studi e collaborazioni in diverse città del mondo, tra cui Parigi, Londra, Mosca e gli Emirati Arabi. La sua relazione con Enzo Miccio era iniziata nel 2020 a Parigi, e i due avevano condiviso sei anni insieme prima di separarsi.





Lutto atroce per Enzo Miccio: “Resterai sempre con me”

Nonostante la fine della loro relazione, il legame tra Miccio e Miralles è rimasto profondo, come evidenziato dal commovente tributo del wedding planner. La notizia della scomparsa di Laurent ha suscitato numerose reazioni di cordoglio da parte di fan e colleghi di Enzo Miccio, che hanno espresso vicinanza e sostegno in questo momento difficile.

La perdita di una persona cara rappresenta sempre una prova ardua, e il messaggio di Enzo Miccio riflette la profondità del suo dolore e l’affetto duraturo per Laurent Miralles. In questi momenti, è fondamentale il supporto di amici, familiari e della comunità per affrontare il lutto e preservare il ricordo dei momenti condivisi. Enzo Miccio, noto per la sua professionalità e il suo contributo nel mondo dell’organizzazione di eventi e matrimoni, ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata.

Tuttavia, la condivisione pubblica del suo dolore mostra un lato umano e vulnerabile, avvicinandolo ulteriormente al suo pubblico. In questo momento di lutto, la comunità si stringe attorno a Enzo Miccio, offrendo sostegno e affetto per superare la perdita di una persona che ha occupato un posto speciale nella sua vita.

