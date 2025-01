“Con che coscienza…”. Bomba in tv di Stefano Bettarini su Simona Ventura. “I nostri figli capiranno”, ha detto l’ex calciatore della Serie A ospite ieri da Silvia Toffanin a Verissimo. Una lunga intervista a 360 gradi sulla sua vita: il lavoro, l’amore per nuova compagna, i progetti futuri. Bettarini si è commosso subito parlando della morte di suo padre, Mauro, avvenuta nei mesi scorsi. Una ferita “ancora fresca”. “Noi abbiamo una famiglia molto unita. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 86 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi anni”.

“Lui era il mio primo allenatore – ha aggiunto Stefano in lacrime -. Per me è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi che se n’è andato; lo porto dentro di me ogni giorno. Negli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto perché la malattia ha preso il sopravvento però lui voleva morire nella sua casa. Siamo stati con lui fino all’ultimo respiro. Purtroppo non ci si poteva far niente, la malattia è così. La cosa più brutta che ricordo sono quei 12 giorni che sono stato a fianco a lui, soffriva e non potevo fare niente”. Stefano Bettarini ha fatto poi un dichiarazione a sorpresa sulla sua ex moglie. Parole che hanno spiazzato il pubblico.

“Un fatto di coscienza”. Stefano Bettarini e la frecciatina alla ex moglie Simona Ventura

La loro storia durata circa 10 anni ha fatto sognare gli italiani. Stefano e Simona hanno avuto due figli: Nicolò e Giacomo, oggi di 25 e 26 anni. Come va il rapporto tra i due ex coniugi vip? “Con Simona alti e bassi; rimane la mamma dei miei figli e per quello la rispetterò sempre. Però purtroppo le vite… ognuno prende le proprie strade e vive con la propria coscienza”. Stefano Bettarini oggi ha una nuova compagna, ma non si è risposato. Invece, Simona Ventura la scorsa estate ha detto sì al suo nuovo marito Giovanni Terzi. Silvia Toffanin ha chiesto a Bettarini di spiegare se dietro la sua scelta ci sia un motivo.

“Lei si è risposata e io no perché ho dato priorità ad altro, ai miei ragazzi – ha affermato Bettarini -. Avverto che loro vivono in maniera gelosa e possessiva questa cosa dei genitori che si risposano. Non vorrei ferirli in alcun modo. Magari quando saranno grandi, capiranno che si possono prendere anche strade in cui i genitori si riaccompagnano”.

La storia con Nicoletta Larini, l’attuale compagna di Bettarini, va invece a gonfie vele. Nicolò e Giacomo hanno approvato la nuova fidanzata di papà, che ha 30 anni e lavora come fashion designer : “Inizialmente loro me le hanno bocciate tutte e non li biasimo perché loro vorrebbero il primo posto; poi con il tempo hanno iniziato ad apprezzare la persone. Il tempo dà certe conferme e loro hanno visto l’attaccamento che c’è di Nicoletta nei miei confronti e l’amore che nutre verso di me”.