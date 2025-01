Novità all’orizzonte per Cesare Cremonini. Come molti sanno il cantante ha avuto una relazione con la giornalista e conduttrice Rai Giorgia Cardinaletti. La storia è durata circa un anno e mezzo. Il primo bacio fu rubato dai fotografi ad agosto del 2023, infatti c’era stata la paparazzata nel bel mezzo dell’estate che aveva certificato l’inizio della love story.

I due hanno mantenuto il massimo riserbo sul loro legame e così ci sono state pochissime foto a confermare la relazione. A rivelare la fine della storia è stato il magazine Chi che ha scritto che “non emergerebbero motivi particolari di rottura. Non c’entrano carriere o terzi incomodi“. Ora, a quanto pare, Cesare Cremonini ha voltato definitivamente pagina…

La segnalazione e la foto: chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

A lanciare la nuova indiscrezione su Cesare Cremonini è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sui social l’influencer ha ricevuto una segnalazione piuttosto esplicita che non lascia tanti spazi ai dubbi. Un follower ha scattato una foto in cui compaiono il cantante e una ragazza. I due si scambiano gesti inequivocabili.

Cesare Cremonini si trovava in un locale a Bologna in compagnia di una ragazza bionda. Assieme alla foto il testimone ha inviato un messaggio: “Domenica avvistato in ristorante a Bologna con ragazza giovane bionda. Erano intimi e lei gli accarezzava il braccio in modo inequivocabile”. Il messaggio prosegue “Sembrava avessero” ma poi non si legge più.

Difficile che Cesare Cremonini commenti questa indiscrezione. D’altra parte anche quando stava con Giorgia Cardinaletti si era fatto beccare in sua compagnia raramente: una delle occasioni fu il matrimonio del campione della MotoGp Pecco Bagnaia. Poi è arrivata la rottura, ma anche in quel caso né l’artista né la giornalista hanno commentato la notizia.

