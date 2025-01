Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati protagonisti assoluti della passata stagione televisiva. Prima a Temptation Island, poi al GF Vip. Prima fidanzati da anni, poi lasciati e poi di nuovo insieme, per la gioia dei fan. Gioia che è però durata poco perché dopo il ritorno di fiamma esploso alla fine del reality si sono mollati di nuovo. Definitivamente questa volta. Ed è notizia proprio di questi giorni che lui ha un’altra fidanzata.

Si chiama Silvia Ghio, ha preso parte a Miss Italia ed è originaria di Novi Ligure, come confermato dal sito Isa e Chia secondo cui lei “sogna di diventare attrice e, stando al gossip, avrebbe conosciuto Mirko nella scuola di recitazione che i due frequentano a Roma“. E ora è arrivata la reazione di Perla. Dopo un video motivazionale che molti hanno interpretato come ‘risposta’ e anche frecciatina alla nuova relazione dell’ex, ha rotto il silenzio su Libero Quotidiano.

Perla Vatiero, la verità su Alessio Falsone

“Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere – ha rivelato Perla – Già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro”.

Ci ha tenuto a sottolineare che è stata lei l’estate scorsa a mettere un punto alla storia con Mirko: “È stato un percorso emotivamente complesso che ha messo alla prova le mie certezze, anche quelle relazionali che mi avevano guidata no a lì. L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me, proprio in quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo”.

“Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto”, ha concluso Perla. Ma se lui ha voltato pagina, lei? Si è parlato a lungo di un feeling speciale con Alessio Falsone, ex coinquilino della Casa ed ex di Anita Olivieri ma a Libero Perla ha assicurato che c’è “solo amicizia. Non ci lega nient’altro”. Stop dunque alle voci.