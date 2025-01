Bellissima notizia per Mirko Brunetti, che ha ritrovato la felicità al fianco di una ragazza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha una nuova fidanzata famosa, come è stato possibile osservare dalle immagini postate in rete dall’influencer Amedeo Venza. I due sono stati avvistati insieme e si è scoperto qualcosa in più sia sulla nuova partner, ma anche sulla reazione dell’exi di lui, Perla Vatiero.

Momento estremamente positivo per Mirko Brunetti, che sembra già essere molto affiatato con la nuova fidanzata. E in tanti hanno notato che Perla ha reagito in un modo particolare, che sta già facendo discutere. Ora si attendono le eventuali prime dichiarazioni del giovane, dopo essere stato sgamato.

Mirko Brunetti ha una nuova fidanzata famosa: come ha reagito l’ex Perla

La relazione amorosa tra Mirko Brunetti e la nuova fidanzata famosa sarebbe iniziata diverse settimane fa. A quanto pare la coppia si sarebbe conosciuta all’interno di una scuola di recitazione, situata nella capitale Roma e frequentata da entrambi. Lei ha infatti un sogno nel cassetto.

La nuova fiamma di Mirko è Silvia Ghio, che ha preso parte a Miss Italia ed è originaria di Novi Ligure, come confermato dal sito Isa e Chia. Quest’ultimo ha riferito che lei “sogna di diventare attrice e, stando al gossip, avrebbe conosciuto Mirko nella scuola di recitazione che i due frequentano a Roma“. Ma in tanti si sono concentrati pure sulla reazione di Perla, che non ha detto nulla di ufficiale ma ha postato sui social un video motivazionale, che assomiglierebbe ad una frecciatina: “La vita è fatta sicuramente di condivisione, di amore, ma di base è un atto solitario”.

Il discorso motivazione postato da Perla è poi proseguito così: “Perciò devi essere tu pronto, in quel determinato momento, a prendere la decisione migliore per te, in base alle circostanze. Ad oggi vedo un sacco di miei coetanei disposti ad abbassare i loro standard pur di impiegare continuamente il loro tempo. Forse per paura di stare davvero da soli con se stessi. Perché quando si sta da soli con se stessi, ci si mette faccia a faccia con le proprie paure, i dubbi, le perplessità. Dall’altra parte, però, si scoprono anche le proprie ambizioni, i propri obiettivi e le proprie aspirazioni. Quando riesci a stare da solo con te stesso e a trovare le tue risposte, le tue soluzioni, allora inizi a crescere e a migliorare, soprattutto quando inizi a porti le giuste domande”.