“È tornato l’amore per Anna Falchi“. Così sembrerebbe, stando alle ultime indiscrezioni che stanno facendo impazzire il mondo del gossip. La nota attrice e conduttrice, da sempre sotto i riflettori non solo per la sua carriera ma anche per la sua turbolenta vita sentimentale, è stata avvistata in dolce compagnia durante un romantico weekend a Saint Moritz. A sorpresa, il fortunato non è un volto nuovo nella sua vita: si tratta infatti di un ex molto famoso, con cui sembrava tutto finito. Ma il destino ha deciso diversamente.

Dopo la rottura dello scorso giugno, che sembrava definitiva, il cuore di Anna è tornato a battere per una vecchia fiamma. Il settimanale “Chi” ha pubblicato in esclusiva le immagini della coppia mentre si gode un fine settimana nella lussuosa cornice dell’Hotel Kulm, una delle strutture più esclusive della zona. I due sono stati immortalati mentre passeggiavano tra le strade innevate, scambiandosi gesti d’affetto e complicità. Il culmine della loro fuga romantica? Un’apparizione alla Snow Polo World Cup, dove, lontani dagli occhi indiscreti ma comunque sotto l’attenzione dei paparazzi, si sono lasciati andare a tenerezze inequivocabili. Un ritorno di fiamma in piena regola.

Leggi anche: “Cosa hai fatto?”. Alba Parietti si mostra così e partono i commenti del pubblico sul suo aspetto





“È tornato l’amore”. Anna Falchi e l’ex di nuovo insieme: li hanno beccati

A quanto pare Andrea Crippa è riuscito a riconquistare Anna Falchi. La relazione tra il deputato brianzolo della Lega, 38 anni, e la bellissima show girl 52enne era diventata ufficiale nella primavera del 2024, ma a giugno si era bruscamente interrotta. Un amore che sembrava destinato a rimanere un ricordo, soprattutto dopo che Anna era stata avvistata tra le braccia di un altro uomo, lo psicologo Simone Barbato, con cui aveva trascorso momenti di grande passione per le vie di Roma. Tuttavia, evidentemente, il legame con Crippa non era ancora stato spezzato del tutto.

Proprio a giugno 2024, infatti, Anna era stata protagonista di un’altra paparazzata: mano nella mano con Barbato, il giovane psicologo e imprenditore con cui si pensava avesse iniziato una nuova storia. I due erano stati visti cenare insieme in un elegante ristorante della Capitale, tra sguardi intensi e baci appassionati. La differenza d’età – 18 anni – non sembrava rappresentare un ostacolo, e anzi, la coppia appariva affiatata e felice. Ma, a quanto pare, il destino ha deciso di cambiare ancora una volta le carte in tavola.

Oggi, con il ritorno accanto ad Andrea Crippa, la vita sentimentale di Anna Falchi si arricchisce di un nuovo capitolo. La loro storia, fatta di alti e bassi, sembra aver trovato una seconda chance, e i fan della conduttrice non possono che chiedersi se questa volta sarà quella giusta. Anna ha alle spalle altre storie importanti, come quella con Walter Rodinò e soprattutto con Andrea Ruggeri, con cui ha condiviso ben undici anni della sua vita. Ma il cuore, si sa, segue percorsi misteriosi, e per ora Anna e Andrea si godono questo ritrovato amore tra neve, baci e romantiche passeggiate in Svizzera. Quanto durerà questa volta? Il gossip è pronto a seguire ogni sviluppo, ma intanto, almeno per ora, l’amore ha trionfato di nuovo.