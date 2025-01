Alba Parietti, nota showgirl e conduttrice italiana, è spesso al centro dell’attenzione mediatica per la sua intensa attività sui social, dove racconta la sua vita quotidiana tra uscite con le amiche, viaggi e palestra. In diverse occasioni, ha condiviso scatti che la ritraggono durante le sessioni di allenamento, mostrando con orgoglio la sua forma fisica e promuovendo uno stile di vita sano che le ha permesso di arrivare in perfetta forma a 63 anni.

Molto spesso, però, le foto della più famosa showgirl italiana non sono sempre accolte positivamente da tutti gli utenti, anzi. Basta leggere tra i commenti degli scatti pubblicati su Instagram per capire il tenore delle reazioni dei follower o di chi, semplicemente, si trova davanti alle foto di Alba Parietti scorrendo sul feed. La showgirl è infatti spesso bersaglio di commenti offensivi, soprattutto per un motivo.

“Come sto dopo l’incidente”. Alba Parietti, la foto in ospedale. Interviene anche il figlio





Alba Parietti, bufera per l’uso dei filtri su Instagram

Una delle critiche ricorrenti che l’attrice e showgirl riceve riguarda l’uso frequente di filtri sui suoi post social. Questi strumenti, che ovviamente alterano e migliorano l’aspetto fisico, rendono Alba Parietti decisamente diversa da come appare nella vita reale. Le immagini ritoccate mostrano infatti una versione di sé più giovane e levigata, soprattutto ricordando che la showgirl ha 63 anni (portati benissimo). Di recente è stata la pagina social Il Signor Distruggere a ironizzare sull’eccessivo uso dei filtri da parte di Alba Parietti.

Ricondividedo un selfie di Alba Parietti fatto allo specchio della palestra, la pagina ha scritto ironicamente #nofilter. Tantissimi i commenti dei fan della pagina. “Ti proteggerò dagli inganni del tuo tempo”, scrive ironicamente un utente citando la celebre canzone di Franco Battiato La cura, citata in primis dalla conduttrice nello scatto originale pubblicato sul suo account Instagram.

C’è anche chi la paragona a Floriana Secondi del Grande Fratello e chi a Nino D’Angelo. “Sembra un manichino, vagamente somigliante a Eva Grimaldi!“, “Quando Multifilter non sono le sigarette”, scrivono altri. “Ma dai, non ci credo che metta veramente queste foto”, commenta chi, evidentemente, non crede che la conduttrice possa davvero aver pubblicato una foto del genere, dove effettivamente il volto appare eccessivamente levigato e giovane per una donna, seppur bellissima, che comunque ha più di sessant’anni.

“C’è della foto in questi filtri”, “Sembra il Ken umano quello che adesso è diventato barbie”, “Ho visto manichini più umani”, “Non sono sicuro che Battiato intendesse il silicone e i filtri IG, come forma di cura”, si legge ancora. E poi c’è chi chiede il motivo di questo uso smodato dei filtri nonostante il bell’aspetto di Alba Parietti, che ricordiamo ha compiuto 63 anni. “Ma c’è bisogno? Ha 63 anni ed è bellissima senza filtri”.