“Sono stato appena aggredito in metropolitana a Roma”. Denuncia choc del noto personaggio famoso, vittima di un episodio davvero increscioso. Coinvolta in questa vicenda anche la sua giovane assistente. Entrambi sono rimasti feriti e hanno passato la notte in ospedale. Adesso lui ha deciso di raccontare tutto ai suoi fan.

Il pubblico è in ansia per questo personaggio, divenuto famoso grazie alle sue video-inchieste. La notizia dell’aggressione ha fatto rapidamente il giro del web. Poco fa lui ha deciso di pubblicare un video per spiegare cosa gli è successo. È il racconto di un’aggressione brutale. Ad agire sarebbero state più persone. Il personaggio famoso ha provato a difendersi, ma la violenza degli aggressori lo ha sopraffatto.

“Terribile, sono in ospedale”: il famoso vittima di un brutale pestaggio

Brutta avventura in metropolitana a Roma per Simone Cicalone, celebre youtuber ed ex pugile che via web denuncia da tempo il degrado della capitale. Già in passato, per la sua attività, era stato vittima di aggressioni e intimidazioni, ma questo ultimo episodio è stato particolarmente grave. Coinvolta anche la sua videomaker, Evelina.

L’attacco è avvenuto in metropolitana. “Sembrava un agguato organizzato. Evelina è stata spinta verso il muro e picchiata. Due donne sono scappate, mentre due uomini li abbiamo bloccati”, ha raccontato Cicalone. E ha aggiunto: “È stata una vera e propria imboscata. Uno ha iniziato a picchiare da solo e poi sono usciti fuori come funghi”, ha detto nel video. Alcuni degli aggressori sono stati fermati e denunciati dalla PolFer.

Ad avere la peggio è stata Evelina, che comunque ha continuato a riprendere “La macchina fotografica era già andata. Ed è stata nuovamente aggredita, stavolta dalle borseggiatrici che erano lì. Una l’ha colpita e le ha fatto cadere il telefono. Vedo la scena a distanza, mi sono avvicinato perché ho visto Evelina in difficoltà. Sono andato verso la ragazza che la stava picchiando, ma lei è caduta (o si è lanciata, non lo so) sul bandone di lamiera. Poi è scappata insieme a un’altra”, ha concluso Cicalone.