Fiocco azzurro per il protagonista di uno dei reality più amati e seguiti che, per la cronaca, è appena tornato in onda: è appena diventato papà di un maschietto che si chiama Edoardo uno dei fidanzati più discussi di Temptation Island. Il lieto annuncio è arrivato a mezzo Instagram, condiviso nelle scorse ore sia dalla neo mamma che dal neo papà, attraverso la prima foto di famiglia, in tre.

“Edoardo Rasa. Benvenuto al mondo amore di mamma e papà”. La gravidanza era stata resa nota a novembre scorso, pochi mesi dopo la conferma della storia d’amore tra i due neo genitori. “Dal primo giorno che ti ho vista ho capito subito che mi avresti stravolto la vita!! Giorno dopo giorno i miei sentimenti per te diventavano sempre più forti e iniziavo a provare emozioni che non avevo mai provato nella mia vita!!!”, il dolce post di lui.

È nato Edoardo, l’ex Temptation Island papà

“Dopo solo 3 mesi mi hai regalato la cosa più bella del mondo e diventare padre con una donna come te è la cosa più bella del mondo! Vi rispetterò e vi amerò per il resto della mia vita!vi amo da morire”, scriveva Federico Rasa rivolgendosi alla fidanzata Angy Colletta, giovane ragazza di Palermo.

Ma il pubblico di Temptation Island ricorda bene la storia Federico Rasa con Floriana Angelica, la ex con cui aveva deciso di mettere alla prova il rapporto. E il percorso di questa coppia era stato turbolento durante la permanenza nel villaggio in Sardegna: lui si era avvicinato alla single Vincenza Botti e aveva anche usato parole poco eleganti nei confronti della fidanzata.

Per questi motivi Floriana aveva deciso di chiedere un falò di confronto anticipato ma Federico non si era presentato sul tronco. Ha accettato di rivederla dopo la seconda richiesta ed erano usciti insieme dal programma. Ma la relazione è andata avanti fra alti e bassi, si sono anche lasciati più volte nel corso degli anni. Poi l’addio definitivo e l’incontro con Andy, che ora lo ha reso papà del piccolo Edoardo.