Tra i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island sicuramente la coppia formata da Lino e Alessia. È stata lei a contattare la redazione perché non ha fiducia nel suo fidanzato e pensa che la tradisca. Fidanzato che, appena ha fatto il suo ingresso nel villaggio, si è mostrato subito a suo agio, con i ‘colleghi’ ma soprattutto con le tentatrici tanto da instaurare con alcune di loro un rapporto stretto.

Alla vista dei filmati su Lino, Alessia ha deciso di chiedere a Filippo un falò anticipato per parlare faccia a faccia con il compagno ma i due non si sono mai seduti vicini sul tronco perché lui ha rifiutato. La ragazza napoletana, tuttavia, non ha intenzione di mollare e già anticipato di chiederne uno dietro l’altro fino a quando non riuscirà a incontrarlo.

Leggi anche: “Li hanno cacciati”. Choc a Temptation Island, una coppia fatta fuori





Temptation Island, “Lino ha tradito Alessia”

Questo è quello che abbiamo visto finora a Temptation Island ma fuori, durante e dopo la puntata in questione, sono arrivate diverse segnalazioni su Lino. Per esempio quella della tik toker che ha diffuso una presunta chat privata di Facebook con lui che mostra le parti intime.

Ora, in attesa di sapere se Lino avrà accettato o meno il falò richiesto dalla fidanzata, sui social sono emerse a circolare diverse segnalazioni in merito alla sua fedeltà verso Alessia. O meglio, infedeltà. Amedeo Venza, infatti, tramite le sue storie Instagram ha svelato che Lino si è visto con una ragazza sia prima del programma che dopo, quindi fino a pochi giorni fa.

“Tra i fidanzati ce ne è uno che si è visto con una ragazza prima e dopo Temptation, quindi anche giorni fa!“, ha scritto l’esperto di gossip. E anche la collega Deinaira Marzano conferma: “Anche a me una ragazza ha girato i messaggi wa che Lino le ha scritto fino a prima di partire… poi in tv dice che ‘la situazione deve cambiare'”.