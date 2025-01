Da ieri proseguono le dichiarazioni bomba sull’ex coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez da parte di Fabrizio Corona. Nel suo format Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha parlato dei due ex coniugi e sostenuto che il rapper fosse da sempre innamorato di un’altra donna già prima del matrimonio con l’influencer. La giovane si chiama Angelica Montini, è della Milano bene, ed è una stilista. La bomba è stata lanciata su Falsissimo, dove con un pagamento di 5 euro si può accedere alla telefonata a tre tra Fedez, l’amante e Corona.

In serata, Chiara Ferragni ha deciso di replicare su Instagram. Nel suo lungo messaggio sulle storie, ha confermato i tradimenti dell’ex marito e condannato la sua alleanza con Corona nel rendere pubblica la vicenda. Il tutto è avvenuto nello stesso giorno in cui la Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata legata al caso del pandoro Balocco e a questo è seguito un nuovo intervento di Fabrizio Corona.

“Matrimonio finto, lui ha sempre avuto un’altra”. Fabrizio Corona choc su Fedez e Chiara Ferragni





Fabrizio Corona accusa Chiara Ferragni: “A letto con Achille Lauro”

Fabrizio Corona ha pubblicato una serie di storie su Instagram rivolgendosi direttamente a Chiara Ferragni, accusandola di non aver mai parlato pubblicamente non per il desiderio di andare avanti o di evitare di riaprire vecchie ferite, ma per altre ragioni: “Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto”, ha scritto l’ex fotografo dei vip.

Fabrizio Corona prosegue attaccando l’imprenditrice e sostenendo che da un anno la sua unica richiesta a Fedez riguarderebbe la possibilità di mostrare i figli sui social: “È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate”. L’ex re dei paparazzi ha anche smentito l’ipotesi di aver orchestrato un piano con il rapper, sottolineando di aver sempre provato affetto nei suoi confronti: “Federico si è lasciato andare, ma io gli ho voluto bene e gli voglio bene”.

Infine, Corona ha rivelato quello che, a suo dire, sarebbe stato uno dei presunti amanti di Chiara Ferragni, ovvero Achille Lauro, aggiungendo che sarebbe stato proprio Fedez a venire a conoscenza del tradimento dopo una confessione della stessa Ferragni. Poi Fabrizio Corona ha lanciato un’accusa diretta all’imprenditrice, svelando il nome dell cantante con cui Chiara Ferragni sarebbe andata a letto durante il matrimonio con Fedez: “Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scopato?”.