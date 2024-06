Michelle Hunziker è stata beccata in dolce compagnia nei giorni scorsi. Infatti, durante una delle sue prime vacanze estive al mare è stata vista con un uomo su un gommone. Insieme a loro c’erano altri amici, ma certamente è stata la complicità dei due a catturare maggiormente l’attenzione. E ora in tanti tra i fan della conduttrice stanno sognando ad occhi aperti.

Infatti, Michelle Hunziker non ha fatto nulla per nascondere la sua empatia con quest’uomo. Si sono concessi un relax assoluto nella meravigliosa Costa Smeralda, in Sardegna. Come si è potuto vedere dalle immagini, si sono divertiti parecchio. Infatti, lui l’ha spinta per gioco in mare, poi hanno iniziato a sorridere e a scherzare in maniera gioiosa.

Michelle Hunziker beccata con un uomo famoso: chi è

Il settimanale Chi ha paparazzato Michelle Hunziker in compagnia di quest’uomo, decisamente giovane e bello, che le è stata al suo fianco assieme ad altri amici. Lui è una persona nota sui social ma anche per essere apparso in alcune trasmissioni televisive, oltre che in un video postato dalla stessa presentatrice svizzera sul social network Instagram.

Michelle era insieme a Andrea Cavalieri, che lavora come modello e ballerino. Pochissimo tempo fa ha lavorato nel corpo di ballo de L’acchiappatalenti, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In passato era stata la Hunziker a mostrarlo in un filmato, mentre emulavano la scena del film Dirty Dancing. Ma tra i due non ci sarebbe una relazione sentimentale.

Lo stesso Chi ha scritto: “Tra Michelle e Andrea c’è un rapporto più cameratesco che sentimentale“. Ma i due vanno molto d’accordo e c’è chi spera che possa nascere qualcosa di importante.