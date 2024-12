Cosa succede tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Negli ultimi giorni si è molto parlato della relazione tra la produttrice tv e il ballerino di Ballando con le Stelle. Anche l’allontanamento di Madonia dal dancing show ha fatto discutere: recentemente Federica Pellegrini ha rivelato di essere stata infastidita dal ballerino che continuamente cercava con lo sguardo Sonia Bruganelli.

Proprio in queste ore voci insistenti hanno suggerito una possibile crisi nella relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Niente più foto insieme né commenti sui social, e già questo è un indizio. Poi sono arrivate dichiarazioni enigmatiche di Sonia in una recente intervista proprio su Angelo: “Lui adesso è ‘libero, ma libero, libero‘”. Cosa avrà voluto dire?

La paparazzata su Sonia Bruganelli: “A passeggio con Paolo Bonolis”

Proprio mentre si moltiplicano le voci su una possibile crisi tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è arrivata la super paparazzata del settimanale Oggi: “Sonia Bruganelli a passeggio con Paolo Bonolis“. I due, che si sono sposati nel 2002 e lasciati nel 2023, sono stati pizzicati insieme per le vie di Roma.

Non basta. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo la separazione sono rimasti sempre vicini. Quest’estate sono andati in vacanza insieme. E ora su Oggi leggiamo: “Si dice che potrebbero riavvicinarsi e tornare insieme, anche perché Paolo sarebbe ancora innamorato”. E Sonia come ha commentato? Beh, le sue parole non fanno altro che alimentare il gossip.

“Ho una lucida confusione – dice Sonia – non scappo e voglio vedere dove porta. Può succedere di tutto nella vita, non ci penso a tornare con lui. Io ho bisogno e voglia di sapere che mi giro e lo trovo lì”. Su Angelo Madonia, invece, a Belve afferma: “Quest’uomo si è avvicinato a me, e si è preso una serie di strali e quindi mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto con Paolo: tutelare il rapporto. Io sto bene perché non dipendo più da un’altra persona ma da come sto io”. Intanto il ballerino ha condiviso il duetto di Ultimo ed Eros Ramazzotti a Sanremo che cantano “Adesso tu”…

