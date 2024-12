Situazione sempre più delicata per Sonia Bruganelli, finita al centro di mille polemiche nell’ultimo periodo. Non bastava il caos legato ad Angelo Madonia a Ballando con le stelle o le sue dichiarazioni di fuoco a Belve su Paolo Bonolis, dove ha confessato di averlo tradito. Adesso potrebbe essere costretta a finire in un’aula di tribunale alla luce di alcune sue affermazioni.

Sebbene Sonia Bruganelli a Belve non abbia nominato esplicitamente questa persona, chi è stato in un certo modo tirato in ballo ha già reagito duramente sui social e ha preannunciato la volontà di denunciare l’ex opinionista del Grande Fratello. Una battaglia che potrebbe durare ancora a lungo e che potrebbe avere la parola fine solo davanti ad un giudice.

Leggi anche: “C’è una cosa che non ha detto su Bonolis”. Belve, Laura Freddi risponde a Sonia Bruganelli





Sonia Bruganelli, dopo Belve rischia grosso: c’è chi vorrebbe denunciarla

Parlando di un uomo molto vicino a Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha rivelato cose clamorose durante l’ospitata a Belve: “Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto. Quindi stiamo parlando di cose gravi, tant’è che se un’azienda prende dei provvedimenti è perché evidentemente erano da prendere. La decisione è stata di Paolo che non c’era e che ha saputo, tra l’altro neanche io gliel’ho dette, cos’è successo al lavoro. Quindi non poteva presentarsi il giorno dopo sul posto di lavoro ed avere un rapporto normale con una persona che aveva detto determinate cose ad una donna, alla madre dei suoi figli e anche alla produttrice del programma. Sono state cose gravi”.

La sua considerazione era rivolta all’autore televisivo Marco Salvati. Quest’ultimo ha letto questo messaggio di un utente sul social network X: “L’unico passaggio significativo. Aspettiamo la replica e il chiarimento di Marco Salvati”. E lui ha prontamente scritto: “Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali“.

Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali — Marco Salvati (@marcosalvati) December 3, 2024

Il rischio è che questa querelle non si risolva presto. Potrebbe essere un giudice a chiarire ogni aspetto della vicenda e a prendere una decisione su chi abbia ragione tra Sonia e Marco Salvati.