Un inizio di anno speciale per Giulia Stabile. La talentuosa ballerina lanciata dal programma Amici, ha festeggiato l’arrivo del 2025 in Spagna. Giulia ha scelto una città unica al mondo per il suo fascino, Barcellona. E non era sola. Con lei, abbracciata, infatti c’era anche un volto noto dello spettacolo. Una coppia inaspettata. È stata la stessa Giulia a condividere questo momento, postando una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata da un messaggio di auguri per i suoi tantissimi fan.

Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti e soddisfazioni per Giulia. La ballerina ha trascorso un lungo periodo in Inghilterra, dove non solo ha perfezionato la sua tecnica, ma ha anche iniziato a insegnare. Durante questi mesi, i fan di Amici hanno sentito la sua mancanza. Solo da poche settimane è rientrata in Italia, tornando nel corpo dei professionisti del talent show di Maria De Filippi.

“Eccoci qui”. Sorpresa Giulia Stabile: a Capodanno insieme alla cantante

Giulia ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme a Madame, all’anagrafe Francesca Calearo. Una foto che ha sorpreso molti fan. In realtà tra le ballerina e la cantante de “Il bene nel male” c’è stata in passato una collaborazione artistica. Giulia infatti si è esibita una volta durante un concerto della talentuosa rapper, che ha soli 22 anni ha già venduto tantissimi dischi. Ma nessuno sapeva che le due fossero anche amiche. E che lo fossero a tal punto da passare il Capodanno insieme. L’annuncio ovviamente ha fatto impazzire i loro tantissimi fan.

Dopo la fine della relazione con Sangiovanni, Giulia ha sempre cercato di proteggere la propria privacy. Negli ultimi anni si è parlato di presunti flirt con vari personaggi più o meno famosi, tra cui il collega ballerino di Amici Sebastian Melo Taveira e l’attore spagnolo Manu Rios. Tuttavia, non è mai arrivata alcuna conferma.

Una curiosità: Madame, prima ancora di conoscere Giulia, era amica del suo ex, Sangiovanni. Nel 2021, durante una diretta social, Madame aveva dichiarato a proposito della coppia nata ad Amici: “Se ho conosciuto Giulia Stabile? Sì, l’ho conosciuta stasera. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente”.

Nella foto di Capodanno Giulia e Madame appaiono abbracciate, di spalle, mentre ammiravano la maestosità della Sagrada Família, capolavoro architettonico della città catalana. La breve vacanza a Barcellona, però, è ormai giunta al termine. Giulia farà presto ritorno a Roma per prepararsi alla ripartenza di Amici. Il 7 gennaio riprenderà il daytime su Canale 5, mentre il pomeridiano tornerà domenica 12 gennaio.