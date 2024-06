“Come va? L’altra volta ti ho detto male. Adesso sono in un vortice. A momenti sto male, altri meglio e mi sento leggera. Però è stata tosta prendere questa decisione. Ho visto cose che mi hanno portata a rompere. Ho visto anche l’intervista di lui. Ero certa che non avrebbe ammesso. Se io sono qui a raccontare i fatti è per correttezza. La nostra coppia è nata sotto le telecamere. La relazione è finita e ho voluto raccontare i motivi. Ho le prove, quello che dico non è solo aria fritta e non sono delle supposizioni”, così Sophie Codegoni aveva parlato del suo ormai ex Alessandro Basciano.

“Io non voglio passare per cattiva. Lui è venuto qui a fare il pianto e io non accetto di passare per quella che non sono“, aveva detto l’ex gieffina, che proprio nella casa del Grande Fratello aveva conosciuto l’ex Uomini e Donne poi diventato padre della figlia Celine.

Sophie Codegoni in compagnia dell’attore Aron Piper

Dopo l’addio, Sophie Codegoni aveva deciso di riallacciare i rapporti con Alessandro Basciano, ma a quanto pare ha nuovamente deciso di interrompere la relazione. Problemi tra le due famiglie avrebbero portato i due ad allontanarsi sempre di più fino alla nuova rottura. Nel corso delle ultime ore, l’ex concorrente del Grande Fratello è finita al centro di una segnalazione a dir poco clamorosa. A dare la notizia è stata Deianira Marzano sul suo account Instagram.

Una segnalazione clamorosa, dicevamo, perché Sophie Codegoni è stata avvistata in compagnia di Aron Piper, noto principalmente per il ruolo di Ander Muñoz nella serie televisiva Élite. “Deia ieri sera all’evento sopra il salumaio in Montenapoleone sono arrivati insieme la Codegoni e Aron Piper quello di Elite. Erano molto affiatati e poi sono andati via mano nel mano. Sono riuscita a fare solo queste foto perché avevo paura di essere vista“, ha scritto Deianira.

Arón Piper è nato a Berlino il 29 marzo 1997 da madre spagnola e padre tedesco. Dopo la sua nascita, la famiglia decide di andare a vivere a Barcellona, ma dopo qualche anno ed un breve periodo trascorso a Girona e poi a Luarca, nelle Asturie. Fin da piccolo esprime la sua passione per la recitazione. A soli sei anni inizia a recitare in teatro e nel 2011, all’età di 14 anni, partecipa ad un corso della Comedy Central. Come detto è diventato molto famoso grazie alla serie tv Elite, dove veste i panni di Ander Muñoz.

Nel tempo libero si dedica alla sua seconda passione, il rap, che lo porta, nel 2014, ad essere candidato ai premi Goya nella sezione miglior canzone per il film 15 años y un día. Aron Piper è diventato una superstar globale in una manciata di giorni grazie a Élite. Ora, l’attore si divide tra il cinema, un nuovo album all’orizzonte e la moda, fresco della recente nomina ad ambassador di Tiffany. Di recente era stato paparazzato insieme alla famosa dj Peggy Gou.