Un vero e proprio colpo di scena ci sarebbe stato sulla coppia vip amata da una moltitudine di persone. Il loro matrimonio sembrava finito per sempre, invece a sorpresa ecco che sarebbe tornata insieme. Si erano detti ufficialmente addio la scorsa estate, precisamente nel mese di agosto, lasciando i loro fan addolorati. Ma ora qualcosa di importante sarebbe successo.

La coppia vip, che era unita in matrimonio da 8 anni e ha avuto 4 figli, sarebbe tornata insieme per la gioia di coloro che speravano in questo ritorno di fiamma. Circa un mese fa la donna aveva rilasciato un’intervista a Forbes Woman, che non aveva fatto immaginare una pace imminente, sebbene avesse confermato che i rapporti fossero buoni.

La bella coppia vip sarebbe tornata insieme: la clamorosa indiscrezione

L’indiscrezione più clamorosa su questa coppia vip è stata fornita in esclusiva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha scritto su Instagram: “Vi assicuro che sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati insieme. Sono arrivato fino in Spagna per vederci chiaro. Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai“.

Ad essersi riappacificati sarebbero Alvaro Morata, calciatore spagnolo attualmente in forza al Milan, e la modella italiana Alice Campello. Lei, classe 1995 originaria di Mestre (Venezia), si era sposata con l’atleta il 17 giugno del 2017. I figli sono nati rispettivamente nel 2018, ovvero i gemelli Leonardo e Alessandro, nel 2020 (Edoardo) e nel 2023 (Bella).

L’ultimo passo decisivo è quello di attendere la conferma definitiva da parte di Alice e Alvaro, che potrebbero definitivamente far tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan, che vogliono che il loro amore continui ancora a lungo.