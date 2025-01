Incredibile rivelazione su una storica coppia di Uomini e Donne. Infatti, stando ad alcune voci emerse nelle ultime ore si potrebbe essere lasciata. La crisi sarebbe molto profonda e immaginare un ricongiungimento apparirebbe alquanto complicato. Sono stati forniti degli indizi su chi potrebbe trattarsi, ma poi ci ha pensato proprio il sito Anticipazionitv.it a fare nomi e cognomi.

Dunque, una storica coppia di Uomini e Donne potrebbe essere arrivata al capolinea. Si sarebbe lasciata e per loro inizierebbe un nuovo capitolo della vita da single. Si erano conosciuti proprio grazie al dating show di Maria De Filippi, poi il loro amore era cresciuto fino ad arrivare al matrimonio e alla nascita dei loro tre figli.

Leggi anche: “Maria, ti dico perché me ne vado”. Uomini e Donne, l’annuncio ufficiale del protagonista





Uomini e Donne, storica coppia si sarebbe lasciata

Ad anticipare la news su Uomini e Donne e su questa storica coppia che si sarebbe lasciata è stato l’influencer Amedeo Venza. Non ha voluto dire chiaramente chi fossero, ma ha scritto su Instagram: “Sarebbe finita una grande e bellissima storia d’amore tra due storici protagonisti di Uomini e Donne. Crisi nera tra una coppia storica di Uomini e Donne. A. e A.“.

Come riferito da Anticipazionitv.it, che ha citato alcuni fan di questa coppia, le iniziali potrebbero fare riferimento ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due stanno insieme dal 2014 e in pochi mesi il loro amore era aumentato fino ad arrivare alle nozze. L’anno successivo è nato il primogenito Niccolò, poi hanno vissuto un periodo di crisi, hanno fatto pace e nel 2017 è venuto alla luce Leonardo. Il terzo figlio, che si chiama Mattia, è nato nel 2023.

Palmeri aveva regalato 100 rose alla Cammarota proprio il mese scorso, prima di Natale, facendole una dedica meravigliosa: “Sono passati già 10 anni, che a leggerli sembrano davvero tanti, ma è nulla in confronto al per sempre. Spero di essere ciò che hai sempre desiderato, perché il destino ha deciso che mi prendessi cura di una persona speciale. Nonostante tutto, io con te, tu con me. Ti amo amore mio. Buon anniversario”. Ma ora il matrimonio potrebbe essere terminato, anche se conferme ufficiali non ce ne sono.