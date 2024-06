Si sposano pure loro. Tra i tanti matrimoni vip in programma questa estate, ricordiamo tra gli altri quelli di Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta, anche quello del campione e della sua fidanzata storica. E sarà prestissimo: convoleranno a nozze il prossimo 20 luglio, come si legge sull’atto pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Pesaro, dove lui ha la residenza (ed è anche cittadino onorario) e parallelamente a Torino, dove abita ufficialmente lei.

Manca meno di un mese, dunque sarà tutto pronto per questo matrimonio vip dell’estate 2024 che vedrà la presenza di tante celebrità. Come riporta Il Messaggero, pronunceranno il fatidico sì il pomeriggio di sabato 20 luglio nel Duomo di Pesaro per poi spostarsi, insieme a tutti gli invitati, nella splendida Villa Imperiale per il ricevimento, la stessa che due anni fa è stata scelta dal campionissimo Gianmarco Tamberi per dire sì alla sua Chiara Bontempi.

“Sposi il 20 luglio”: scoperto il matrimonio vip

E, salvo impegni preolimpici visto che i Giochi inizieranno dal 26 luglio e “Gimbo” sarà il portabandiera dell’Italia, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi ci saranno alle nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Non mancheranno di certo Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, oltre a Luca Marini con Marta Vincenzi, in dolce attesa.

Il matrimonio del due volte campione del mondo della Moto Gp e della fashion buyer cadrà in un periodo di pausa dalle gare con la sosta in corsa e una settimana prima del World Ducati Week. Il campione viene dalla bella vittoria al Mugello con una grande rimonta dopo la partenza in quinta posizione nella griglia per una penalizzazione durante le qualifiche. Prossima gara in Olanda il 30 giugno, poi in Germania per quella del 7 luglio.

E a quel punto Pecco Bagnaia potrà iniziare a dedicarsi esclusivamente al suo grande giorno con Domizia, con cui è insieme da 8 anni. Lei è laureata alla triennale allo Iaad con un corso in “Apparel and Accessories Marketing Operations”, poi ha frequentato un Master in “Fashion Buying” all’Istituto Marangoni di Milano, intraprendendo la carriera di fashion buyer per la storica boutique Ratti.