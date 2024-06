Splendida notizia per il volto di Canale 5, che si è unito in matrimonio con la sua neo moglie, anche lei famosa. Le immagini delle nozze hanno fatto il giro d’Italia, ma anche del mondo, in breve tempo visto che lui è apprezzato ovunque. Il sì c’è stato all’interno di una chiesa situata nella città di Verona, quindi in Veneto. Bellissimi gli abiti indossati da entrambi gli sposi.

Come ha rivelato Page Six, il volto di Canale 5 protagonista del matrimonio ha scelto un vestito di colore blu unito ad una maglietta, un gilet e una cravatta tutti bianchi. Lei è stata una meraviglia per gli occhi di tutti gli invitati, dato che si è presentata col classico abito bianco, che avevano delle maniche incrociate. Uno spettacolo anche i suoi capelli con riccioli sciolti. Tra le sue mani il bouquet floreale.

Il volto di Canale 5 si è unito in matrimonio a Verona

Per il volto di Canale 5 l’atteso matrimonio è stato celebrato nella giornata di giovedì 13 giugno, a pochi giorni dall’inizio dell’estate. Erano presenti amici e parenti degli sposi, tra cui personaggi famosi che avevano condiviso un’esperienza televisiva con lui all’estero, ovvero: Kyle Cooke, Carl Radke, Lindsay Hubbard, Danielle Olivera, Sam Feher, Chris Leoni e Jason Cameron.

A sposarsi sono stati il modello Andrea Denver e la modella americana, originaria di New York, Lexi Sundin. La festa era già cominciata martedì 11 giugno con una cena privata. Poi il giorno successivo gli ospiti sono stati portati a degustare dei vini in alcuni vigneti, poi grande party al ristorante. Denver, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 4 nel 2020, è noto per aver preso parte anche al reality americano Summer House.

Andrea Denver e Lexi Sundin si sono conosciuti nel marzo del 2022 a New York, proprio dove il modello si reca spesso per lavoro. Al GF Vip 4 arrivò all’ultima puntata, ma non ottenne la qualificazione in finale. In televisione è stato anche ospite di Ogni Mattina di Adriana Volpe su Tv8 nel 2020 e guest star di The Circle UK su Channel 4.