Di nuovo Sì. Si sono sposati per la seconda volta i vip, un anno dopo essersi giurati amore eterno. È stato il fratello della sposa a confermare la notizia con un post su Instagram condividendo video che mostrano la cerimonia di matrimonio. In uno si vede la sorella ascensore con indosso un abito bianco e con in mano un mazzo di fiori bianchi. Dietro di lei, in abito scuro, il marito.

La figlia di lei avuta dall’ex e la nipote sono state le damigelle d’onore. In una clip successiva viene mostrata una splendida stanza piena di sedie disposte in file scoprendo alcuni ospiti famosi, seduti e mescolati agli altri invitati. “Che la cerimonia abbia inizio”, ha scritto il fratello della sposa a commento della clip.

Matrimonio bis: gli attori si sono sposati di nuovo

E così Naomi Watts e Billy Crudup si sono sposati per la seconda volta. L’attrice di “Mullholland Drive” e l’attore di “Watchmen”, entrambi 55enni, hanno pronunciato di nuovo il fatidico Sì a Città del Messico, un anno dopo essersi sposati in tribunale a New York.

Alle seconde nozze erano presenti anche Justin Theroux con la compagna Nicole Brydon Bloom, e Nicole Kidman oltre ai rispettivi figli degli sposi nati da precedenti relazioni: Kai e William Parker, che l’attrice ha avuto dalla sua relazione con Liev Schreiber e l’attore con Mary Louise Parker.

L’attrice, dopo una relazione lunga 11 anni con Liev Schrieber, ha conosciuto il collega e l’uomo che ha deciso di sposare due volte sul set della serie “Gypsy”. La coppia ha confermato la relazione nel 2017, debuttando poi in pubblico sul red carpet ai SAG Awards del 2022. A giugno 2023 Naomi Watts aveva postato su Instagram una foto che la ritraeva in abito bianco lungo il giorno delle nozze con Billy Crudup, mentre erano abbracciati e sorridenti sulla scalinata del municipio di New York.