Settimane di grandi matrimoni vip. La scorsa settimana è stato il momento di Diletta Leotta e il calciatore Loris Karius, protagonisti di romantiche nozze in Sicilia, terra della giornalista di DAZN. Un matrimonio con tantissimi ospiti vip: da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni, da Elodie a Elisabetta Canalis, da Alvaro Morata con la moglie Alice Campello a Claudio Marchisio con la consorte Roberta.

Poi è stato il momento di Daniela Ferolla, giornalista e conduttrice di Uno Mattina insieme e del compagno Vincenzo Novari. I due stanno insieme da oltre vent’anni e hanno deciso di convolare a nozze dando la notizia alla trasmissione È sempre mezzogiorno: “Lui è una persona veramente speciale. Ci stiamo lavorando, l’abito l’ho scelto con le mie sorelle che sono venute a Roma. Si sono emozionate, soprattutto quando è arrivato quello giusto”. E sul menù: “Sarà un po’ cilentano e un po’ genovese”, aveva detto la conduttrice ad Antonella Clerici.

“Dovete sapere una cosa”. Matrimonio Cecilia Rodriguez, l’annuncio di Ignazio Moser a tutti





Leonardo Pavoletti, matrimonio in Sardegna per il capitano del Cagliari: il “sì” a Elisa Aliotta

Questo weekend è stato il momento di Cecilia Rodriguez e del fidanzato Ignazio Moser. La coppia ha detto sì nella splendida cornice della Tenuta Armitino, in mezzo alla bellissima campagna Toscana. Sono convolati a nozze anche il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti e la compagna Elisa Aliotta.

L’attaccante livornese ma ormai cagliaritano di adozione (qualche giorno fa ha firmato un contratto fino al 2026) si è sposato domenica 30 giugno nella piccola e caratteristica chiesetta di Santa Margherita di Pula, a una trentina di chilometri da Cagliari. La coppia, genitori di Giorgio e Brando, hanno poi festeggiato in una meravigliosa location a picco sul mare, nella zona del faro di Capo Spartivento.

Tanti i vip presenti alle nozze, calciatori e dirigenti del Cagliari, ex compagni di squadra di ‘Pavoloso‘, come è stato soprannominato dai tifosi del Cagliari, l’amico portiere Mattia Perin e il cantante Enrico Nigiotti, anche lui livornese come Leonardo, classe 1988, ed Elisa, nata nel 1990. Il capitano rossoblù, tramite i social, ha così espresso la propria gioia dopo il fatidico “Sì”: “Ecco a voi Sa Sposa e Su Sposu”.