“Devo dirti una cosa”. Cecilia e Ignazio sposi, il discorso di lui è da pelle d’oca. Invitati in lacrime. È successo durante la cerimonia vera e propria, nel momento delle promesse e dei buoni propositi della coppia. È in questo momento che Ignazio Moser decide di prendere la parola e stupire tutti gli invitati. L’uomo ha guardato negli occhi Cecilia Rodriguez, la donna che ama da tanti anni e ha detto: “Sembra ieri la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati”.

Il ragazzo, figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser, ha voluto stupire tutti, ma soprattutto la sua Cecilia che a malapena è riuscita a trattenere le lacrime, mentre quello che di fatto è suo marito le dedicava un pensiero dolcissimo. I due, lo abbiamo già raccontato, si sono sposati nella splendida cornice di di Villa Medicea La Ferdinanza di Artimino, una frazione di Carmignano in provincia di Prato.





“Devo dirti una cosa”. Cecilia e Ignazio sposi, il discorso di lui

E se in un primo momento è stata la sorella Belen a prendersi tutta la scena, poco dopo gli sguardi si sono tutti focalizzati su Cechu e Ignazio. Ed è proprio lui a fare questo splendido discorso che i due ricorderanno a lungo. “Mi ero preparato un discorso, ma poi ti ho sentito dire che era da sfigati…”, esordire Ignazio Moser con la sua solita ironia.

Il giovane pensava di poter leggere qualcosa ma la moglie aveva messo qualche paletto sulla questione, almeno sembra. L’ex ciclista allora si è fatto serio e ha continuato a raccontare la loro storia d’amore: “Iniziamo da ieri, perché sembra ieri la prima volta che ti ho vista entrare al GF, in quella Casa. Mi sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere e la prima volta che ci siamo fumati una sigaretta lì fuori”.

Poi dice: “E mi sembra ancora ieri la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, come stai facendo ora”, ha detto Ignazio Moser. Cecilia ha retto e ha riso fino ad un certo punto, ma poi è sembrato evidente il fatto che stesse per cedere ad un pianto dettato dell’emozione. Non sappiamo se anche la giovane ha fatto un discorso ad Ignazio, ma sembra proprio di sì.

