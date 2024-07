“Ha 21 anni più di lei”. La figlia di Milly Carlucci si è sposata: chi è l’uomo con cui l’ha fatto. Angelica Donati, questo è il nome della bellissima figlia di Milly Carlucci e il costruttore Angelo Donati. La 37enne, nata negli Usa, bellissima come la madre, ha detto sì di fronte al suo compagno storico, molto più grande di lei. “Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità”, scrive la conduttrice Rai a corredo delle foto pubblicate sui social.

Ma tutti si chiedono oggi: chi è quell’uomo più grande di lei che fa battere il cuore della bella Angelica? La cerimonia si è svolta nella Villa Medicea di Montevettolini, in Toscana. Milly ha indossato un tailleur azzurro con maniche, avvitato con collo a scialle incrociato sulla chiusura laterale. Angelica portava invece un abito bianco a sirena con una meravigliosa scollatura a barca.





D’altro canto lo sposo ha indossato un abito sartoriale composto da pantalone grigio, gilet giallo chiaro, giacca nera. Nel giorno del suo matrimonio, attraverso i primi spoiler social, non si può fare a meno di notare la felicità di Angelica. Come dicevamo la cerimonia si è svolta nella Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia. La cosa interessante è che i proprietari della tenuta sono gli eredi della famiglia Borghese, ovvero lo sposo di Angelica.

Per chi non lo sapesse, Borghese, nato nel 1965, è un discendente della dinastia del Papa Paolo VI: figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio. L’uomo si era precedentemente sposato tempo fa e ha già tre figli. Su Instagram Angelica Donati, che ha intrapreso la strada del padre piuttosto che quella della madre, sembra felicissima sui social.

La cosa era nell’aria e il matrimonio era stato spoilerato da Dagospia all’inizio di quest’anno, quando gli sposi erano stati beccati insieme per le strade di Roma. Sembra che la differenza di età non sia un problema per loro. E se non lo è per loro, non lo è per nessuno.

