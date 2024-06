Alla fine il tanto atteso sì è arrivato. Il ricco vip si è unito in matrimonio a 93 anni per la quinta volta nella sua vita. Nonostante l’età, lui è parso in forma e molto sorridente ai fiori di arancio con colei che è diventata sua moglie e che è molto più giovane rispetto all’uomo. A fare discutere è stato anche il look scelto dallo sposo, che ha deciso di essere molto comodo.

Infatti, il ricco vip che ha festeggiato il matrimonio a 93 anni si è presentato all’evento più importante dell’anno indossando delle scarpe da ginnastica. Ma sopra aveva invece uno smoking di colore nero parecchio elegante. Quindi, un contrasto particolare, dato che ha anche utilizzato dei calzini a righe ritenuti un po’ buffi da coloro che hanno osservato le foto.

Il ricco vip si è unito in matrimonio a 93 anni: è la quinta volta

Nonostante sia molto ricco, il vip ha preferito essere a suo agio al matrimonio. E a 93 anni si è presentato con le sneakers Hoka, anche se avrebbe potuto sfoggiare qualsiasi cosa. Come scritto da Leggo, sul social network X sono stati innumerevoli i commenti degli internauti e sono stati differenti tra loro. Alcuni hanno gradito questo outfit insolito del magnate, altri invece avrebbero preferito che avesse usato un altro tipo di scarpe.

A dirsi sì sono tati Rupert Murdoch, presidente della Fox Corporation, e la biologa molecolare che ora è in pensione, Elena Zhukova (67 anni). Il matrimonio ha avuto luogo in un vigneto, esattamente nell’azienda Moraga, situata a Bel Air, il quartiere signorile di Los Angeles. Quindi, probabilmente per la location scelta ha optato per le scarpe da ginnastica. Ricordiamo che il riccone dispone di un patrimonio che va oltre gli 8 miliardi di dollari.

I'm old😭, I've graduated from Dad jokes, to Pawpaw jokes. Speaking of jokes, Rupert Murdoch got married, for his 5th time, to Elena Zhukova. It will go down as the World's First Open Casket Wedding. pic.twitter.com/d1vWIO5fii — John Mark Davis (@JohnMarkDavis8) June 5, 2024

Il Daily Mail ha rivelato in passato che Murdoch e la moglie Zhukova si sono incontrati per la prima volta grazie alla terza ex coniuge di lui, Wendi Deng. La donna è stata sposata con il miliardario russo Alexander Zhukov.