Il matrimonio vip si avvicina e il volto di Canale 5 ha fatto il consueto addio al nubilato con tutte le sue amiche. Immagini da sogno quelle pubblicate dalla quasi sposa, che si sta godendo dei momenti straordinari nella meravigliosa Sicilia. Ma a quanto pare siamo solamente agli albori, dato che per tutto il weekend in corso ci saranno grandi festeggiamenti.

In attesa di assistere al matrimonio vip, uno dei più importanti di questo 2024, il volto di Canale 5 ha deciso di organizzare nei minimi dettagli l’addio al nubilato che è già un successone. Anche nella giornata di domenica 2 giugno ci saranno cose spettacolari, ma intanto c’è stato un gran bell’antipasto con le prime foto e i primi video che stanno già facendo impazzire i follower.

Matrimonio vip ad un passo, il volto di Canale 5 fa l’addio al nubilato

L’evento che precede questo matrimonio vip è stato ben confezionato dal volto di Canale 5. Si tratta di un addio al nubilato indimenticabile, infatti c’è stato già un picnic all’aperto e sono stati inquadrati dei dolci con sopra l’immagine del suo futuro marito. C’è anche stata una festa in piscina, con l’uso di un materassino con un diamante rosa. Lei ha pure indossato una coroncina e sembrava davvero una regina. Ma il meglio deve ancora venire.

Parliamo dell’ex Grande Fratello Vip e influencer, Clizia Incorvaia, pronta a convolare a nozze con Paolo Ciavarro. I fiori di arancio sono programmati per il 12 luglio. All’addio al nubilato c’è ovviamente sua sorella Micol Incorvaia, oltre a tutte le sue amiche tra cui Rita Rusic. Per quanto concerne il matrimonio, in totale ci saranno 200 ospiti e tra questi spicca sua suocera Eleonora Giorgi, che sta combattendo contro un cancro.

La location scelta per l’addio al nubilato è Rocca dei Saraceni, a Regalbuto in provincia di Enna. Ovviamente al matrimonio ci sarà anche il piccolo Gabriele, il figlio avuto da Clizia e Paolo. Dopo il sì viaggio di nozze alle Maldive.