Maria Grazia Cucinotta è stata colpita da un lutto nelle ultime ore. L’annuncio dell’attrice 55enne è arrivato nella giornata di venerdì 7 giugno e ha angosciato tutti. Anche altri personaggi famosi si sono accodati al suo messaggio e hanno espresso tutto il loro dolore per questa grave perdita. Una persona straordinaria ha purtroppo terminato la sua vita terrena.

E Maria Grazia Cucinotta, oltre a commentare con enorme tristezza questo lutto, ha pure voluto pubblicare un’immagine di quest’uomo che è stato importante nella sua vita. Bellissime e struggenti le parole scelte dall’ex modella, che non avrebbe mai voluto che arrivasse questo giorno così devastante. La sua assenza si farà sentire tantissimo.

Maria Grazia Cucinotta in lutto: “Resterai sempre nel mio cuore”

Maria Grazia Cucinotta ha scritto questo messaggio su Instagram per omaggiare l’ultima volta questo professionista, che è le ha causato un lutto impossibile da assorbire in breve tempo: “Ciao Roberto, amico gentile e fotografo meraviglioso… Grazie per i momenti belli passati insieme in tutti questi anni, resteranno per sempre nel mio cuore. Tvb…”.

A morire è stato il fotografo Roberto Rocchi. In un’Instagram story, Maria Grazia ha anche postato una foto di Raffaella Carrà appartenente proprio al defunto professionista ed è stato riportato un messaggio di addio da parte di un’altra persona che lo conosceva bene: “Questo scatto meraviglioso è di Roberto Rocchi. Un grande. Un amico. Ci mancherai”.

A dispiacersi per la morte del fotografo Rocchi anche altre personalità di spicco e amiche di Maria Grazia Cucinotta, come Eva Grimaldi, Rossella Brescia e Gabriella Labate.